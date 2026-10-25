Thibaut Courtouis (34 de ani) nu va juca în Barcelona - Real Madrid.

El Clasico este programat de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Titular incontestabil în poarta lui Real Madrid, Thibaut Courtouis nu-și va putea ajuta coechipierii în duelul de pe Camp Nou.

Thibaut Courtouis nu va juca în Barcelona - Real Madrid

Portarul belgian s-a trezit cu o răceală puternică în ziua meciului. Deși inițial au existat speranțe că starea sa s-ar putea îmbunătăți, Courtois nu a făcut deplasarea, rămânând la Madrid.

Goalkeeperul lui Real Madrid începuse să se simtă rău încă din ziua precedentă, deși participase la antrenament fără să dea semne evidente de probleme, informează as.com.

În absența lui Courtouis, poarta „galacticilor” va fi apărată de Andriy Lunin (27 de ani). Ucraineanul se va afla la debutul ca titular în acest sezon.

N-a mai apărat de la meciul cu Espanyol din sezonul trecut, 2-0, jucat pe 3 mai.

Andriy Lunin/ Foto: IMAGO

Rezerva lui Lunin va fi conaționalul său, Illia Voloshyn (19 ani), promovat de la echipa de tineret a clubului. Tânărul portar măsoară 2,02 metri.

Înaintea duelului de pe Camp Nou, Barcelona este lider în La Liga, cu 27 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupă poziția a 3-a, cu 21 de puncte.

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