Atuul lui Dinamo Departamentul la care „alb-roșiii” se laudă că stau cel mai bine în Europa de Sud-Est: „Nu am auzit de altă organizare ca a noastră”

Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al celor de la Dinamo, a detaliat modul în care funcționează departamentul de scouting al clubului.

Dinamo a reușit să se mențină în vârful Ligii 1 pentru al doilea sezon consecutiv, luptând pentru titlu în această stagiune, iar „alb-roșiii” par să stea foarte bine și la nivelul altor departamente, nu doar la nivel de lot și staff tehnic.

Cosmin Mihalescu: „Nu am auzit, în Europa de Sud-Est , de o organizare cum este a noastră”

Oficialul „câinilor” a vorbit despre câteva exemple de cluburi din zonă, care au o organizare și o abordare similară, însă o vede Dinamo drept clubul care stă cel mai bine în regiune, în zona de scouting.

„Nu cred că în alte părți în Europa de Sud-Est există, nu. Adică din ce am perceput eu, din nou, prezență la conferințe, networking. E un club în Bulgaria care încearcă să facă niște lucruri foarte, foarte elaborat din punct de vedere al recrutării.

E din Sofia, Lokomotiv, cred că Lokomotiv. Au un director sportiv tânăr care are perspectivă. Vede lucrurile într-o perspectivă foarte, cum am spus, elaborată și cred că face lucruri foarte, foarte bune.

Și mai e un club în Croația, Istra, care se concentrează foarte mult pe dezvoltarea jucătorilor tineri și face foarte multe eforturi pe educarea jucătorilor și în academie. Dar, sincer, în Europa de Sud-Est, organizare la nivelul la care suntem noi organizați, nu am auzit.

Și cumva, din nou, validarea modului nostru de lucru a fost, vedeam zilele trecute pe LinkedIn. Am văzut un anunț de recrutare de la Manchester City. Pentru Manchester City, sigur, parte din City Group, era anunțul postat de City Group. Căutau un analist de performanță care ar fi avut și atribuții de Low Manager, de manager pentru jucători împrumutați pe care să-i gestioneze.

Și, cumva, trecând prin descrierea anunțului, îți dai seama, OK, având și insight-urile, lucrând într-un club de fotbal, îți dai seama cam care e structura departamentului și dinamicele dintr-un departament sportiv într-un club, doar citind anunțul.

Pentru că îți dai seama cam cu cine te raportezi, cu cine interacționezi, cam care sunt zonele de responsabilitate. Și am încercat să creez așa o imagine a ceea ce se întâmplă acolo în departamentul sportiv”, a declarat Mihalescu, potrivit fanatik.ro.

