În ce mai investesc fotbaliștii Pedri a cumpărat o mănăstire veche de peste 80 de ani! Suma plătită de fotbalistul de la Barcelona: 2,5 milioane de euro!

Pedri (23 de ani) a făcut o achiziție de 2,5 milioane de euro. Despre ce este vorba, în rândurile de mai jos.

Pedri e unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai clubului blaugrana. Deși foarte tânăr, spaniolul se gândește deja la viața de după fotbal.

Achiziție de 2,5 milioane de euro făcută de Pedri, mijlocașul de la Barcelona!

Mijlocașul nu pierde vremea și e la fel de calculat și în afara terenului. Pedri a cumpărat o proprietate în localitatea sa natală, Tegueste, din Tenerife.

Achiziția e total neașteptată: o proprietate de 9.500 de metri pătrați care cuprinde 3 clădiri (dintre care una a fost mânăstire de călugărițe) și e situată în imediata apropiere a Parcului Rural Anaga.

Pe acest teren se află o fostă mănăstire, construită în 1943 și care a fost timp de 7 decenii casă pentru călugărițele din zonă. Suma plătită de Pedri? 2,5 milioane de euro!

Conform Sport, fotbalistul ar avea în plan construirea unui complex turistic, cu un hotel și un restaurant rural.

Pe terenul achiziționat, există două clădiri care au, în total, 33 de camere și 21 de băi, plus o bibliotecă, o sală de evenimente, o capelă și o grădină, precum și celelalte spații comune obișnuite.

Există și o a treia clădire, construcție mai recentă, din 1982.

Tranzacția a fost realizată prin intermediul companiei asociate jucătorului, „Pedrineta SL”, care a fost creată în 2023.

