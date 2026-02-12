Real Madrid a dat-o la pace cu UEFA! Proiectul Superliga Europei , abandonat! Anunțul formației lui Perez
Florentino Pererz și Aleksander Ceferin/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Real Madrid a dat-o la pace cu UEFA! Proiectul Superliga Europei, abandonat! Anunțul formației lui Perez

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 14:30
  • Real Madrid a anunțat că a ajuns la un acord cu UEFA „pentru binele fotbalului european”.
  • Astfel, zvonurile privind proiectul Super Ligii Europei au luat sfârșit.

Superliga Europei a fost un proiect propus în anul 2021, inițiat de cluburi de elită din Europa, precum Real Madrid și Barcelona.

Competiția urma să concureze cu Liga Campionilor, aflată sub egida UEFA.

Real Madrid a dat-o la pace cu UEFA

După ce săptămâna trecută, Barcelona anunța că renunță la proiectul Superligii Europei, Real Madrid rămăsese ultima susținătoare a acestei competiții.

În cele din urmă, gruparea condusă de Florentino Perez (78 de ani) a confirmat oficial că va renunța și ea la această idee.

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, Real Madrid a anunțat că a ajuns la un acord cu de principiu cu UEFA și EFC pentru binele fotbalului european.

„UEFA, Cluburile de Fotbal din Europa (EFC) și Real Madrid au ajuns la un acord pentru binele fotbalului european.

După luni de discuții purtate pentru beneficiul fotbalului european, UEFA, EFC și Real Madrid anunță că au ajuns la un acord de principiu, respectând principiul meritului sportiv și punând accent pe sustenabilitatea pe termen lung a cluburilor, cât și pe îmbunătățirea experienței fanilor prin folosirea tehnologiei.

Acest acord de principiu va folosi și la rezolvarea disputelor legale legate de Superliga Europei, odată ce se va ajunge la un acord final”, a transmis Real Madrid pe site-ul oficial.

Superliga Europei ar fi trebuit să fie o competiție separată de cele existente deja în Europa, în care cluburile de top de pe continent să se dueleze între ele.

Ideea era de a înlocui sau de a concura cu turneele organizate de UEFA, precum Liga Campionilor.

Scopul acestui proiect era de a obține venituri mai mari și stabilitate economică pentru echipele participante. În cele din urmă, aproape toate cluburile interesate s-au retras treptat din proiect.

15 echipe urmau să participe în această competiție. 12 dintre ele erau deja stabilite: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter, Real Madrid, Barcelona şi Atletico Madrid.

Cum ar fi arătat Superliga Europei

Un turneu format din 64 de echipe, împărțite pe trei divizii, între care s-ar putea promova și retrograda.

  • Star League. Cele mai valoroase 16 formații, majoritatea din Top 5 Europa, dar și alte echipe puternice din țări precum Olanda sau Portugalia. 
  • Gold League. A doua serie de 16 cluburi
  • Blue League. Al treilea grup, de 32 de grupări.

