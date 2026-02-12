Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei
Intrare tare a lui Araujo în confruntarea cu Vinicius Foto: Imago
Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei

alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 16:50
  • Ronald Araujo a avut un sprijin neașteptat în lupta sa împotriva depresiei, la sfârșitul anului trecut. 
  • Vinicius, extrema cu care uruguayanul a avut multe dueluri tari în „Clasico”, i-a fost alături. 

Interviul lui Ronald Araujo a impresionat Spania și lumea fotbalului. Reliefa partea brutală, nevăzută, întunecată a sportului, a sportivilor.

Afecțiunea lui, anxietatea transformată în depresie în timp ce juca pentru Barcelona, hărțuirea, atacurile înfiorătoare online, mesajele care-i amenințau copiii cu moartea, înfricoșându-i familia.

Araujo, câteva luni departe de fotbal

Apărătorul uruguayan, 26 de ani, a avut nevoie de o pauză, spre sfârșitul lui 2025, perioadă depășită cu ajutorul clubului, al coechipierilor, al psihologului la terapie.

Ronald ne-a spus totul și l-am susținut cât de mult am putut. Faptul că s-a deschis arată că e puternic Hansi Flick, antrenor Barcelona

Un sprijin neașteptat l-a primit sud-americanul în noiembrie-decembrie, după ce a anunțat că trece prin momente delicate și că trebuia să stea o vreme departe de fotbal pentru a se liniști.

Au ieșit scântei pe teren la Vinicius - Araujo. Dar brazilianul i-a fost aproape

Cotidianul iberic AS a aflat cine a fost printre primii care l-au căutat pe Araujo.

Era Vinicius, extrema lui Real Madrid, 25 de ani, cu care Ronald a avut nenumărate dueluri încinse pe teren.

Pe teren, implicare sută la sută Araujo vs Vinicius Foto: Imago Pe teren, implicare sută la sută Araujo vs Vinicius Foto: Imago
Pe teren, implicare sută la sută Araujo vs Vinicius Foto: Imago

Un „Clasico” de multe ori cu scântei, contacte tari, tacklinguri dure, reacții furioase. Dar și cu mâini strânse la sfârșitul meciurilor.

Brazilianul l-a sunat pe Araujo și l-a încurajat în lupta sa împotriva depresiei. Iar câteva zile mai târziu, apelul telefonic s-a transformat într-o întâlnire, discuție și îmbrățișare.

Sunt fericit pentru Araujo, a depășit o perioadă dificilă și provocatoare prin care trecem toți la un moment dat în viață Deco, director sportiv Barcelona

Vinicius s-a interesat mereu de Araujo

Alți doi jucători ai Madridului, Dani Carvajal și Dani Ceballos, l-au sunat pe uruguayan pentru a-i spune că sunt alături de el.

Discuțiile celor doi sud-americani au rezolvat situațiile tensionate Foto: Imago Discuțiile celor doi sud-americani au rezolvat situațiile tensionate Foto: Imago
Discuțiile celor doi sud-americani au rezolvat situațiile tensionate Foto: Imago

Însă Vini Jr, văzut de mulți în Spania și ca provocator, inclusiv în scandalurile de rasism în care a fost victimă, s-a interesat de Ronald în toată această perioadă dificilă.

Acum, uruguayanul s-a întors pe teren și se așteaptă un nou „Clasico” aprins între cei doi.

