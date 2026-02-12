Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei

Ronald Araujo a avut un sprijin neașteptat în lupta sa împotriva depresiei, la sfârșitul anului trecut.

Vinicius, extrema cu care uruguayanul a avut multe dueluri tari în „Clasico”, i-a fost alături.

Interviul lui Ronald Araujo a impresionat Spania și lumea fotbalului. Reliefa partea brutală, nevăzută, întunecată a sportului, a sportivilor.

Afecțiunea lui, anxietatea transformată în depresie în timp ce juca pentru Barcelona, hărțuirea, atacurile înfiorătoare online, mesajele care-i amenințau copiii cu moartea, înfricoșându-i familia.

Araujo, câteva luni departe de fotbal

Apărătorul uruguayan, 26 de ani, a avut nevoie de o pauză, spre sfârșitul lui 2025, perioadă depășită cu ajutorul clubului, al coechipierilor, al psihologului la terapie.

Ronald ne-a spus totul și l-am susținut cât de mult am putut. Faptul că s-a deschis arată că e puternic Hansi Flick, antrenor Barcelona

Un sprijin neașteptat l-a primit sud-americanul în noiembrie-decembrie, după ce a anunțat că trece prin momente delicate și că trebuia să stea o vreme departe de fotbal pentru a se liniști.

Au ieșit scântei pe teren la Vinicius - Araujo. Dar brazilianul i-a fost aproape

Cotidianul iberic AS a aflat cine a fost printre primii care l-au căutat pe Araujo.

Era Vinicius, extrema lui Real Madrid, 25 de ani, cu care Ronald a avut nenumărate dueluri încinse pe teren.

Pe teren, implicare sută la sută

Un „Clasico” de multe ori cu scântei, contacte tari, tacklinguri dure, reacții furioase. Dar și cu mâini strânse la sfârșitul meciurilor.

Brazilianul l-a sunat pe Araujo și l-a încurajat în lupta sa împotriva depresiei. Iar câteva zile mai târziu, apelul telefonic s-a transformat într-o întâlnire, discuție și îmbrățișare.

Sunt fericit pentru Araujo, a depășit o perioadă dificilă și provocatoare prin care trecem toți la un moment dat în viață Deco, director sportiv Barcelona

Vinicius s-a interesat mereu de Araujo

Alți doi jucători ai Madridului, Dani Carvajal și Dani Ceballos, l-au sunat pe uruguayan pentru a-i spune că sunt alături de el.

Discuțiile celor doi sud-americani au rezolvat situațiile tensionate

Însă Vini Jr, văzut de mulți în Spania și ca provocator, inclusiv în scandalurile de rasism în care a fost victimă, s-a interesat de Ronald în toată această perioadă dificilă.

Acum, uruguayanul s-a întors pe teren și se așteaptă un nou „Clasico” aprins între cei doi.

