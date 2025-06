Săgeți la adresa lui Lucescu Răzvan, atacat dur de un jucător trecut pe la Chelsea și AC Milan: ,,Nu am înțeles nimic”

Tiemoue Bakayoko (30 de ani), mijlocașul francez al lui PAOK, a lansat un atac dur la adresa lui Răzvan Lucescu (56 de ani).

Fostul jucător al celor de la Chelsea sau AC Milan a dezvăluit că s-a simțit trădat și umilit de tehnicianul român.

Bakayoko și-a petrecut ultimele 3 luni la echipa a doua a lui PAOK, iar mijlocașul a spus că Răzvan Lucescu i-a transmis deja că nu se va mai baza pe serviciile lui în sezonul viitor.

Tiemoue Bakayoko, atac dur la adresa lui Răzvan Lucescu: „Îi e greu să confrunte jucătorii”

„Am început să simt că nu mai fac parte din echipă. E greu de explicat, dar simți asta din gesturi. Am simțit tendința. Am cerut să vorbesc cu antrenorul. Am vorbit și m-a liniștit, mi-a spus: «Nu, nu e nicio problemă. Totul e bine. Am nevoie de tine».

La scurt timp, agenții mei au fost informați că nu voi continua la PAOK. Chiar nu am înțeles nimic! Poate că îi este greu să confrunte jucătorii, față în față. Este prima dată în cariera mea când mi s-a întâmplat așa ceva.

Să mă antrenez cu echipa, dar să nu fiu în lot... Asta a fost o premieră în cariera mea. În ultimele trei luni nici măcar nu am mai fost la prima echipă. M-am antrenat cu echipa a doua. Fără să joc, doar antrenamente”, a declarat Bakayoko, potrivit iaopopsi.gr.

40 de milioane de euro a fost cea mai mare cotă a lui Bakayoko, potrivit transfermarkt.ro, pe când era la Chelsea (2018). Acum valorează un milion

Crescut la academia celor Rennes, Bakayoko a mai evoluat de-a lungul carierei la AS Monaco, Chelsea sau AC Milan. Mijlocașul din Hexagon a reușit să câștige titlul în Ligue 1 și Serie A.

4 meciuri a disputat Bakayoko în tricoul celor de la PAOK

