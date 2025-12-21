„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”

Gianni Infantino, președintele FIFA din 2016, a triplat numărul comisiilor forului mondial.

Exact motivul pentru care elvețianul îl acuza pe Sepp Blatter, fostul lider al organizației de la Zurich.

Suma uriașă plătită de FIFA pentru toți oficialii invitați de Infantino la Doha, capitala Qatarului.

Sepp Blatter a fost acuzat de nenumărate ori de corupție de-a lungul celor 17 ani în care a fost președintele FIFA, între 1998 și 2015.

În cele din urmă, elvețianul a fost îndepărtat de forul mondial chiar după un scandal de corupție.

Infantino a redus în 2016 numărul comisiilor stabilite la FIFA de Blatter. Acum, le-a triplat!

A fost înlocuit de Gianni Infantino, ales la Zurich pe 26 februarie 2016, după ce fusese secretar general UEFA.

Unul dintre motivele pentru care inclusiv Infantino îl criticase dur pe Blatter a fost supradimensionarea structurii comisiilor.

„Poate la fel ca predecesorul său, și-a dat seama că aceasta este o modalitate bună de a acorda favoruri oamenilor care votează pentru el”, a observat The Times.

Infantino (dreapta), pe 23 mai 2007, alături de Michel Platini (ex-președinte UEFA) și Blatter (stânga), la finala Ligii Campionilor, Milan - Liverpool 2-1 Foto: Imago

Cotidianul britanic a aflat că Infantino a mărit de peste trei ori numărul comisiilor FIFA. A depășit bariera celor 30 de comisii. De la 9, câte erau înainte.

Tocmai actualul președinte a făcut parte dintr-un „grup de reformă” care a redus numărul comisiilor permanente FIFA înainte de a fi ales el însuși la Zurich.

Infantino i-a invitați pe oficialii noilor comisii la Doha. A cheltuit 3,4 milioane!

În această săptămână, șeful fotbalului internațional a profitat de cele două finale de la Doha, Cupa Intercontinentală (17 decembrie) și Arab Cup (18 decembrie), pentru a organiza premiile The Best și Consiliul FIFA.

Ocazii cu care a invitat toți oficialii comisiilor FIFA, inclusiv pe cei noi, ca să se cunoască la reuniunile din capitala Qatarului.

500 de oficiali din 211 țări membre FIFA s-au întâlnit în această săptămână la Doha

FIFA le plătește tuturor, la fiecare deplasare, câte 500 de dolari (echivalentul a 427 de euro) diurnă, pe lângă zboruri la business class și hoteluri de 5 stele, a dezvăluit The Times.

Suma totală achitată de forul mondial pentru reuniunile de la Doha: 4 milioane de dolari. În jur de 3,4 milioane de euro.

2027 este anul în care expiră actualul mandat al lui Infantino la FIFA. Va mai candida o dată, pentru un ultim mandat, 2027-2031

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport