„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!”

- Gianni Infantino, președintele FIFA din 2016, a triplat numărul comisiilor forului mondial.
- Exact motivul pentru care elvețianul îl acuza pe Sepp Blatter, fostul lider al organizației de la Zurich.
- Suma uriașă plătită de FIFA pentru toți oficialii invitați de Infantino la Doha, capitala Qatarului.
Sepp Blatter a fost acuzat de nenumărate ori de corupție de-a lungul celor 17 ani în care a fost președintele FIFA, între 1998 și 2015.
În cele din urmă, elvețianul a fost îndepărtat de forul mondial chiar după un scandal de corupție.
Infantino a redus în 2016 numărul comisiilor stabilite la FIFA de Blatter. Acum, le-a triplat!
A fost înlocuit de Gianni Infantino, ales la Zurich pe 26 februarie 2016, după ce fusese secretar general UEFA.
Unul dintre motivele pentru care inclusiv Infantino îl criticase dur pe Blatter a fost supradimensionarea structurii comisiilor.
„Poate la fel ca predecesorul său, și-a dat seama că aceasta este o modalitate bună de a acorda favoruri oamenilor care votează pentru el”, a observat The Times.
Cotidianul britanic a aflat că Infantino a mărit de peste trei ori numărul comisiilor FIFA. A depășit bariera celor 30 de comisii. De la 9, câte erau înainte.
Tocmai actualul președinte a făcut parte dintr-un „grup de reformă” care a redus numărul comisiilor permanente FIFA înainte de a fi ales el însuși la Zurich.
Infantino i-a invitați pe oficialii noilor comisii la Doha. A cheltuit 3,4 milioane!
În această săptămână, șeful fotbalului internațional a profitat de cele două finale de la Doha, Cupa Intercontinentală (17 decembrie) și Arab Cup (18 decembrie), pentru a organiza premiile The Best și Consiliul FIFA.
Ocazii cu care a invitat toți oficialii comisiilor FIFA, inclusiv pe cei noi, ca să se cunoască la reuniunile din capitala Qatarului.
FIFA le plătește tuturor, la fiecare deplasare, câte 500 de dolari (echivalentul a 427 de euro) diurnă, pe lângă zboruri la business class și hoteluri de 5 stele, a dezvăluit The Times.
Suma totală achitată de forul mondial pentru reuniunile de la Doha: 4 milioane de dolari. În jur de 3,4 milioane de euro.