ICE, rol-cheie la CM 2026 Directorul temutei agenții, audiat: „Încrederea fanilor vizitatori e în cădere liberă,  turneul e pus în pericol”

Todd Lyons, directorul Serviciului de Imigrări și Vamă al Statelor Unite (ICE), a anunțat că agenții federali vor constitui o „parte esențială” a securității la Cupa Mondială din această vară.

Aproximativ 10 milioane de persoane sunt așteptate să viziteze cele 11 orașe din SUA care vor găzdui 78 dintre cele 104 meciuri ale CM 2026. Iar prezența ofițerilor ICE la turneul final a stârnit îngrijorare în rândul fanilor.

ICE va juca un rol esențial la Cupa Mondială din 2026

În fața comisiei pentru securitate juridică a Camerei Reprezentanților, directorul ICE a depus mărturie publică pentru prima dată de la uciderea americanilor Alex Pretti și Renee Good de către agenți federali.

Spre finalul audierii, Lyons a fost chestionat de democrata Nellie Pou, care reprezintă districtul al nouălea din New Jersey, care include și stadionul MetLife din East Rutherford, locul unde se vor disputa opt meciuri din cadrul CM 2026, printre care și finala competiției.

82.500 de locuri este capacitatea MetLife Stadium, arenă pe care își dispută meciurile de acasă echipele de fotbal american New York Giants și New York Jets

Aceasta a afirmat că „încrederea fanilor vizitatori este în cădere liberă, iar Cupa Mondială este pusă în pericol”, înainte de a-l întreba pe Lyons dacă ICE are de gând să-și suspende operațiunile în jurul evenimentelor FIFA. Directorul agenției a răspuns:

„ICE, în special Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă, este o parte esențială a aparatului general de securitate pentru Cupa Mondială.

Ne dedicăm asigurării securității acestei operațiuni și ne dedicăm securității tuturor participanților și vizitatorilor noștri”, a afirmat Lyons, potrivit theguardian.com.

Pou, care i-a spus lui Lyons că prezența ICE la CM 2026 va fi în detrimentul turneului, a replicat: „Vă dați seama că dacă fanii simt că vor fi închiși pe nedrept, evacuați pe nedrept, acest lucru va afecta întregul proces? Sper că vă dați seama de asta”.

Lyons a insistat: „ICE se angajează să asigure tuturor celor care vizitează facilitățile un eveniment sigur și fără incidente”.

Săptămâna trecută, Andre Dickens, primarul orașului Atlanta, care va găzdui 8 meciuri din cadrul CM 2026, și-a exprimat speranța că prezența ICE va fi „neobservabilă” și „poate chiar inexistentă” pe durata turneului.

379.000 de persoane au fost arestate de ICE în ultimul an, dintre care 8.400 erau teroriști sau membri cunoscuți sau suspectați ai unor bande, potrivit directorului Todd Lyons. Datele federale arată că majoritatea persoanelor arestate de ICE nu au antecedente penale

ICE asigură în mod obișnuit informații și securitate la evenimentele sportive internaționale. Prezența agenților săi la Jocurile Olimpice de iarnă a dus la proteste în Milano. Aceștia nu au autoritatea de a desfășura operațiuni de aplicare a legii în afara SUA.

Acțiunile ICE, împreună cu alte măsuri de politică externă ale SUA, printre care și amenințările președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, au dus la sugestii de boicotare a competiției organizate de FIFA.

