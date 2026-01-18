Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate”

Germania ia în calcul să boicoteze Campionatul Mondial dacă Donald Trump atacă și anexează Groenlanda, teritoriu autonom parte din Regatul Danemarcei.

Ce a afirmat un apropiat al cancelarului german Friedrich Merz despre CM 2026.

Situația politică mondială pare un butoi cu pulbere. Uniunea Europeană nu este atentă doar la războiul din Ucraina, la granițele UE, ci și în partea cealaltă a continentului.

Președintele american Donald Trump a spus în mod repetat că vrea să treacă Groenlanda sub controlul Statelor Unite.

Trump nu e impresionat de soldații NATO din Groenlanda

Să o atace și să o anexeze, considerând că teritoriul autonom parte din Danemarca este foarte important ca punct strategic pentru SUA în Atlanticul de Nord.

Europenii s-au alarmat și mai mult auzind declarația secretarei de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, care anunță că autoritățile de la Washington nu sunt impresionate de venirea trupelor NATO în Groenlanda.

Protest în capitala daneză Copenhaga: „Groenlanda nu e de vânzare” Foto: Imago

„Nu cred că prezența soldaților europeni va influența procesul decizional al președintelui sau că acest lucru va avea un impact asupra obiectivului său de a achiziționa Groenlanda”, a reacționat Leavitt, potrivit Politico.

Germania, pregătită să boicoteze Mondialul ca ultimă măsură contra Trump

Germania ia în calcul un avertisment extrem pentru a-l face pe Trump să renunțe la planul anexării Groenlandei. Îl amenință că va boicota Campionatul Mondial!

Jurgen Hardt, purtător de cuvânt pe politică externă al grupului parlamentar CDU/CSU, apropiat de cancelarul Friedrich Merz, a declarat pentru Bild:

„Boicotarea turneului ar putea fi considerată ca ultimă soluție pentru a-l aduce pe președintele Trump la realitate asupra problemei Groenlanda. Știm cât de importantă este Cupa Mondială pentru Trump”.

Jurgen Hardt e coleg cu cancelarul Friedrich Merz în partidul CDU (Uniunea Creștin Democrată) Foto: Imago

Bild a făcut și un sondaj printre cititorii săi: 47% sunt de acord cu boicotul, 35% resping această idee, 18% sunt indeciși.

