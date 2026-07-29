 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League +9 foto
U Craiova - Levski/ Foto: sportpictures.eu
Liga Campionilor

U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League

alt-text George Neagu , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 22:38
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 23:10
  • Universitatea Craiova și Levski Sofia au remizat, scor 2-2, în manșa retur a „dublei” din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.
  • Campioana Bulgariei merge mai departe, după 3-2 la general, în timp ce oltenii își vor continua aventura europeană în turul trei din Europa League, vs KuPS Kuopio, campioana Finlandei.
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România nu va avea nici în acest an reprezentantă în Liga Campionilor. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru era în sezonul 2013-2014.

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U Craiova, eliminată din Liga Campionilor! Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională în returul cu Levski

Începutul partidei din Bănie a fost unul de coșmar pentru Craiova. Campioana României a încasat două goluri în interval de trei minute.

Everton Bala ('13) și Aldair Neves ('16) au punctat pentru bulgari, iar oltenii păreau tot mai departe de calificare.

Bancu a reaprins speranțele cu reușita din prelungirile primei reprize. Formația antrenată de Filipe Coelho a ieșit extrem de motivată de la vestiare.

La 3 minute după reluarea jocului, Adrian Rus a aruncat tribunele în aer cu o reușită de excepție din lovitură liberă.

Campioana României a atacat în valuri, dar nu a reușit să mai marcheze și golul care să ducă meciul în prelungiri.

U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures
U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Levski Sofia FOTO FB U Craiova U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures
+9 Foto
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Astfel, gruparea din Bănie a fost eliminată din Liga Campionilor și își va continua aventura în turul trei preliminar al Europa League.

Acolo, Craiova va da peste KuPS Kuopio, campioana ultimelor două ediții din Finlanda. Primul meci va avea loc pe 6 august în deplasare, în timp ce returul se joacă o săptămână mai târziu.

U Craiova - Levski Sofia 2-2

  • Au marcat: Bancu ('45+2), Rus ('48) / Everton Bala ('13), Aldair Neves ('16)
  • 27.037 de spectatori au asistat la această partidă

Min.90+5 - Final de meci în Bănie! Craiova este eliminată din Liga Campionilor și își va continua aventura europeană în Europa League.

Partida va fi prelungită cu minimum 5 minute

Min.85 - Vutsov intervine in extremis la lovitura de cap a lui Elisor.

Min.78 - Ultimele schimbări la Craiova: ies Matei și Mekvabishvili, intră Tavares și Elisor. Modificare și la Levksi: iese Everton Bala, intră Trdin.

Min.72 - Mekvabishvili pătrunde pe partea stângă, centrează la bara a doua, Mora recentrează cu capul, dar mingea e respinsă din fața liniei porții.

Min.70 - Nsimba pătrunde în careu, șutează din întoarcere, însă mingea trece puțin pe lângă vinclu.

Min.67 - A treia modificare la Craiova: iese Stefanovic, intră Băluță.

Min.64 - Popescu intervine excelent în fața lui Soula. Portarul Craiovei îi refuză golul și lui Reinaldo.

Min.62 - Ocazie imensă pentru Craiova. Nsimba este blocat în ultimul moment de El Moubarik.

Min.60 - Dublă schimbare la campioana României: ies Mora și Baiaram, intră Teles și Etim.

Min.55 - Everton Bala vede și el cartonașul galben. Între timp, Levski mai face o modificare: iese Oko-Flex, intră Soula.

Min.51- O nouă lovitură liberă pentru Craiova. Același Rus șutează, dar șutul trece pe lângă poartă.

Min.48 - GOOOL Craiova, 2-2! Adrian Rus marchează cu o execuție superbă dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri! Mingea s-a dus direct în vinclul porții lui Vutsov.

Golul marcat de Rus în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (6).jpg
Golul marcat de Rus în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (5).jpg
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Min.46 - Start în repriza secundă. Dublă schimbare la oaspeți: ies Serafimov și Aldari Neves, intră Makoun și Centelles

Pauză în Bănie!

Min.45+2 - GOOOL U Craiova, 1-2! David Matei centrează excelent din partea stângă, iar Bancu marchează cu o lovitură de cap. Campioana României speră la o minune!

Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (6).jpg
Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Bancu în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (5).jpg
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Prima repriză va fi prelungită cu minimum 2 minute

Min.34 - Baiaram vede primul avertisment din tabăra Craiovei.

Min.26 - Aldair Neves vede și el cartonașul galben pentru un fault asupra lui Baiaram.

U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures
U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Levski Sofia FOTO FB U Craiova U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures
+9 Foto
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Min.23 - Reinaldo primește în careul de 16 metri, șutează, dar lovitura sa este blocată, iar mingea iese în corner.

Min.20 - Prima ocazie și pentru olteni. Nsimba primește o pasă în marginea careului, pătrunde, dar șutul său trece peste poartă.

Min.16 - GOL Levski Sofia, 0-2! Început de coșmar pentru Craiova. Aldair Neves înscrie și el cu un șut puternic de la marginea careului.

Golul marcat de Neves în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (7).jpg
Golul marcat de Neves în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (7).jpg

Galerie foto (25 imagini)

Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (1).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (3).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (5).jpeg
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Min.13 - GOL Levski Sofia, 0-1! Everton Bala deschide scorul în urma unei faze fixe executate excelent, care a surprins defensiva Craiovei. Atacantul brazilian a șutat de la marginea careului, mingea a fost deviată, iar Popescu nu a mai avut nicio șansă să intervină.

Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpeg
Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpeg

Galerie foto (25 imagini)

Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (1).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (2).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (3).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (4).jpeg Golul marcat de Everton Bala în U Craiova - Levski Foto captură video Prima Sport (5).jpeg
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Min.9 - Cartonaș galben pentru Serafimov, după o intrare din spate asupra lui Nsimba.

Min.6 - Pătrundere periculoasă în careu a lui Oko-Flex, dar defensiva campioanei României se descurcă excelent.

Min.1 - Start de meci în Bănie!

Echipele de start:

  • U Craiova: Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava - Crețu, Băluţă, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Levski: Vutsov - Aldair Neves, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo
  • Rezerve: O. Vladimirov, Lukov - Makoun, Perea, Mitkov, Sangaré, Trdin, Álex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev
  • Antrenor: Julio Velázquez
  • Arbitru: Matteo Marcenaro (Italia), Asistenți: Davide Imperiale, Andrea Zingarelli (Italia), VAR: Luca Pairetto (Italia), AVAR: Aleandro Di Paolo (Italia)
  • Stadion: „Ion Oblemenco”

19:20 U Craiova a ajuns la arena „Ion Oblemenco”

17:30 Imagini din vestiarul Craiovei

17:00 Bulgarii au lipit stickere cu tricoul lui Levski pe drum spre Craiova și prin oraș

Unele au fost puse chiar peste abțibilduri cu Universitatea Craiova sau la stadion. Imaginile au fost postate pe contul oficial al lui Levski:

Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (7).jpg
Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (7).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (1).jpg Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (2).jpg Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (3).jpg Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (4).jpg Bulgarii au lipit stickere cu sigla lui Levski prin Craiova, unele chiar peste stickerele cu Universitatea. FOTO FB Levski oficial (5).jpg
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15:30 Organizatorii pregătesc gazonul pentru meci

Dacă va trece de Levski, campioana României va avea asigurată cel puțin prezența în faza principală a Conference League.

Deși Universitatea vine după eșecul usturător din derby-ul cu Dinamo, 1-5, suporterii nu și-au pierdut entuziasmul și vor lua cu asalt stadionul „Ion Oblemenco”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Craiova a vândut peste 25.000 de bilete până marți după-amiază, la ora meciului fiind așteptați mai mulți fani.

Dacă va trece de Levski, Craiova se va duela în turul trei preliminar din Liga Campionilor cu învingătoarea dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosia (0-1 în tur).

În cazul în care va fi eliminată, campioana României își va continua parcursul în turul trei din Europa League, unde va da peste peste echipa finlandeză KuPS Kuopio.

Filipe Coelho: „Este un meci foarte complicat și va fi diferit față de cel trecut”

Tehnicianul portughez se așteaptă la un meci dificil împotriva bulgarilor și încearcă să anticipeze orice modalitate prin care campioana Bulgariei ar putea pune pericol.

„Mă aștept ca meciul să fie diferit. Este un meci important pentru a trece mai departe. Am analizat oponentul și am văzut că e un adversar puternic.

Nu e bine când pierdem, bineînțeles că e mai bine când câștigi. Am vorbit cu băieții și este o decizie a mea să avem tot focusul pe meciul de mâine.

Putem pierde un meci, dar trebuie să arătăm bine și să încercăm mai mult. Asta e important și pregătim meciul. Este un meci foarte complicat și va fi diferit față de cel trecut.

Cred că e important să fim fresh, ei sunt foarte buni pe contraatac, deci asta înseamnă că trebuie să alergăm foarte mult. Trebuie să avem grijă și să fim pregătiți de toate condițiile.

Sper că o jucăm mai bine mâine, pentru că în ultimele două meciuri am luat rapid gol. Trebuie să ne îmbunătățim. Acum două săptămâni nu eram cea mai bună echipă din lume, iar acum nu suntem cea mai slabă. Am câștigat trei trofee, sperăm să jucăm mult mai bine. E important ca toată lumea să fie bine mâine.

Romanchuk era un jucător foarte bun pentru noi, dar avem și alții care pot juca. Vom rezolva problemele ca o echipă. Ne antrenăm în fiecare zi”, a spus Coelho la conferința premergătoare meciului cu Levski.

FOTO. Levski - U Craiova 1-0. Partida tur din preliminariile Ligii Campionilor

Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures
Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures

Galerie foto (9 imagini)

Levski - U Craiova, meci FOTO FB U Craiova Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures Levski - U Craiova, meci FOTO Sport Pictures
+9 Foto
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Pierderi importante pentru Craiova la meciul cu Levski

Filipe Coelho se confruntă cu probleme importante de lot înaintea returului cu campiona Bulgariei.

Tehnicianul portughez nu îi va avea la dispoziție pe Oleksandr Romanchuk și Assad Al Hamlawi, doi dintre cei mai importanți fotbaliști în sezonul precedent, când oltenii au cucerit eventul.

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