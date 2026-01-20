Radu Naum, la podcastul TOP LEVEL Cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”,  cine a vrut să-l scoată de pe post  și de ce apare Gigi Becali d
  • Radu Naum, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro.

Radu Naum, moderator DigiSport și editorialist GOLAZO.ro, este unul dintre cei mai experimentați jurnaliști de sport din România.

Puțini știu, însă, cum a ajuns Naum în presa de sport. Jurnalistul a povestit despre asta în episodul 6 al podcastului TOP LEVEL.

Despre ce a vorbit Radu Naum la podcastul TOP LEVEL

  • trauma din televiziunea unde a fost pus să dea oameni afară
  • cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”
  • de ce a intrat în presa de sport după ce a proiectat o clădire în Franța
  • ce personaj a vrut să-l scoată de pe TV
  • de ce apare Gigi Becali des la TV
  • ce probleme are cu CNA

Despre TOP LEVEL - podcast GOLAZO.ro

TOP LEVEL este primul podcast produs de GOLAZO.ro, cu Cătălin Țepelin (redactor-șef) și Dan Udrea (redactor-șef adjunct) în postura de gazde.

Conceptul, pe scurt: doi jurnaliști incomozi - un invitat - niciun secret.

În centrul fiecărui episod al podcastului TOP LEVEL se află un invitat de marcă din lumea sportului, pus în fața unui dialog sincer, intens și cu sens.

Țepelin și Udrea, doi dintre cei mai respectați ziariști ai momentului, își folosesc experiența și intuiția jurnalistică pentru a aduce în fața publicului perspective noi, detalii neștiute și gânduri nerostite până acum.

gigi becali Radu Naum digisport top level
