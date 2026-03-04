„Un jucător de mare viitor” Interes mare pentru fotbalistul dorit de FCSB: „Suntem în discuții cu o echipă din Germania”

Mario Tudose (21 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, este dorit de o echipă din Germania.

În perioada de mercato din vară, stoperul piteștenilor a fost foarte aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri.

La câteva zile după ce FC Argeș a obținut matematic calificarea în play-off, grație victoriei cu Dinamo (1-0), Dani Coman a dezvăluit că o formație din Germania este interesată de Tudose.

Dani Coman: „Suntem în discuții cu o echipă din Germania”

Președintele piteștenilor a subliniat faptul că gruparea din Trivale nu a primit momentan o ofertă concretă pentru stoperul de 21 de ani.

„Deocamdată nu avem nicio ofertă scrisă pentru Tudose. Suntem în discuții cu o echipă din Germania, dar nu avem ofertă scrisă.

Stăm la masa negocierilor pentru orice jucător pentru suma corectă. E un jucător de mare viitor, de lot național de tineret și cu șanse mari să-l vedem la naționala mare”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Tudose este om de bază la FC Argeș încă din anul 2023, când s-a reîntors la echipă după experiența din Portugalia, la academia Benficăi.

În această stagiune, Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul alb-violeților, i-a acordat banderola de căpitan lui Mario în mai multe partide.

Astfel, internaționalul român de tineret a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria recentă a clubului FC Argeș care poartă banderola de căpitan.

1.000.000 de euro este cota lui Mario Tudose, potrivit transfermark.ro

În această stagiune, fotbalistul de 21 de ani a evoluat în 32 de meciuri pentru piteșteni și a oferit două assist-uri.

2029 este anul în care îi expiră contractul lui Tudose cu FC Argeș

