Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului

- Tottenham a pierdut și cu Sunderland, scor 0-1, și va încheia etapa #32 din Premier League pe locul 18, direct retrogradabil în Championship.
Roberto de Zerbi (46 de ani) n-a reușit s-o redreseze rapid pe Tottenham, care ajunge la 14 meciuri consecutive fără victorie în Premier League.
Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare!
Londonezii au pierdut cu Sunderland, 0-1, după golul marcat de Mukiele în minutul 61. Iar veștile proaste nu se opresc aici: Cristian Romero s-a accidentat din nou.
În minutul 70 al partidei, în timp ce proteja un balon pentru ca portarul Kinsky să-l rețină, argentinianul a fost împins din spate de Brobbey.
Gestul atacantului de la Sunderland l-a costat scump pe Romero, care s-a dezechilibrat și n-a mai putut evita ciocnirea cu colegul său din poartă. Kinsky s-a oprit direct în genunchiul drept al fundașului.
Romero a primit îngrijiri medicale, însă n-a mai putut continua partida și a ieșit plângând de pe teren, temându-se că accidentarea i-ar putea compromite prezența la Campionatul Mondial.
Vești proaste pentru Radu Drăgușin
La debutul la Tottenham, De Zerbi i-a preferat în centrul defensivei pe Van de Ven și Romero, în timp ce Radu Drăgușin a rămas pe bancă.
Mai mult, românul n-a fost introdus nici după accidentarea argentinianului. În locul său a fost preferat Danso.
Programul lui Tottenham
- Brighton (A)
- Wolves (D)
- Aston Villa (D)
- Leeds (A)
- Chelsea (D)
- Everton (A)