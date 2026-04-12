Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului

Tottenham a pierdut și cu Sunderland, scor 0-1, și va încheia etapa #32 din Premier League pe locul 18, direct retrogradabil în Championship.

Roberto de Zerbi (46 de ani) n-a reușit s-o redreseze rapid pe Tottenham, care ajunge la 14 meciuri consecutive fără victorie în Premier League.

Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare!

Londonezii au pierdut cu Sunderland, 0-1, după golul marcat de Mukiele în minutul 61. Iar veștile proaste nu se opresc aici: Cristian Romero s-a accidentat din nou.

În minutul 70 al partidei, în timp ce proteja un balon pentru ca portarul Kinsky să-l rețină, argentinianul a fost împins din spate de Brobbey.

Gestul atacantului de la Sunderland l-a costat scump pe Romero, care s-a dezechilibrat și n-a mai putut evita ciocnirea cu colegul său din poartă. Kinsky s-a oprit direct în genunchiul drept al fundașului.

Romero a primit îngrijiri medicale, însă n-a mai putut continua partida și a ieșit plângând de pe teren, temându-se că accidentarea i-ar putea compromite prezența la Campionatul Mondial.

Vești proaste pentru Radu Drăgușin

La debutul la Tottenham, De Zerbi i-a preferat în centrul defensivei pe Van de Ven și Romero, în timp ce Radu Drăgușin a rămas pe bancă.

Mai mult, românul n-a fost introdus nici după accidentarea argentinianului. În locul său a fost preferat Danso.

Programul lui Tottenham

Brighton (A)

Wolves (D)

Aston Villa (D)

Leeds (A)

Chelsea (D)

Everton (A)

