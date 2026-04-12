Cristi Chivu (45 de ani) poate face un pas important spre titlu, după ce Napoli, campioana en-titre, s-a încurcat la Parma, scor 1-1, în etapa #32 din Serie A.

După înfrângerea suferită de AC Milan sâmbătă, 0-3 cu Udinese, a venit și rândul lui Napoli să se împiedice.

Șansă pentru Chivu! Pas greșit făcut de Napoli, iar Inter se poate desprinde decisiv!

Deținătoarea trofeului s-a văzut condusă încă din primul minut, când Strefezza a deschis scorul pentru gazde. Napoli a controlat autoritar meciul și a asediat poarta lui Suzuki.

Abia în minutul 60 a venit golul egalizator al lui McTominay, după un assist perfect al lui Hojlund. Napolitanii n-au mai reușit însă să marcheze până la finalul meciului.

Iar șansele pentru un nou titlu ar putea deveni aproape nule, dacă Inter va reuși să învingă revelația Como. Echipa lui Cristi Chivu s-ar putea desprinde la 9 puncte cu 6 etape rămase de jucat.

Programul din ultimele etape:

INTER NAPOLI Cagliari (A) Lazio (A) Torino (D) Cremonese (A) Parma (A) Como (D) Lazio (D) Bologna (A) Verona (A) Pisa (D) Bologna (D) Udinese (A)

