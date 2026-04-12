Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a plecat din România, la doar două zile după funeraliile tatălui său, Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”

Revenit de urgență în România pentru a fi alături de tatăl său în ultimele clipe din viață, Răzvan Lucescu a oferit un mesaj emoționant la plecarea de pe aeroportul Otopeni.

Vizibil afectat de pierderea suferită, antrenorul lui PAOK nu și-a putut ține lacrimile în frâu.

„Nu pot decât să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui. Absolut tuturor celor care de undeva departe sau de aici, din București, au simțit să îi fie aproape.

Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, complicat, însă asta e viața, trebuie să știm să trecem prin asta. Nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem, să acceptăm și să ne luptăm să trecem peste.

Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru, tuturor fiilor și fiicelor care au părinți: să stea cât mai mult de vorbă cu ei. Cât mai mult, cât mai mult. Și dacă ei n-o fac, părinții să-i forțeze s-o facă.

Te iei cu timpul, te iei cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește deodată și ajungi să înțelegi că n-ai făcut și n-ai comunicat destul. Eu, în momentul ăsta, simt că am comunicat mult, mult, mult prea puțin cu el în ultima vreme”, a declarat Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

