- FCSB - OȚELUL 4-0. Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a analizat prestația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).
Revenit în primul „11” al campioanei după problemele care l-au scos din calcule la începutul play-out-ului, veteranul campioanei a fost aspru criticat de Gigi Becali, patronul echipei.
FCSB - OȚELUL 4-0. Basarab Panduru: „Este greu ca Vlad Chiricheș să aibă ritm de joc”
Panduru a susținut și el că prestația lui Chiricheș a fost una destul de modestă și a explicat motivele.
„La felul în care joacă Chiricheș, e greu să aibă ritm de joc. Probabil ar arăta mai bine dacă ar juca 3-4-5 meciuri de 90 de minute. Altfel s-ar mișca. Eu am avut norocul să-l văd după meci cum își face recuperarea aia.
Astăzi (n.r. sâmbătă) mi s-a părut că a fost cam alergătura aia de recuperare după meci.
Dar e normal? Da, e normal! De unde să poată altceva dacă el nu joacă absolut deloc?
Nu te gândești la cât de slabi sunt ceilalți dacă Mirel Rădoi apelează la Chiricheș?
Poate nu vrea să-l bage pe Chiricheș, dar când se uită și vede că trebuie să mergem încolo, dar o luăm înapoi și nu mai ajungem niciodată unde trebuie... e singurul care duce mingea în față”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport, citat de gsp.ro.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|4
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul
|4
|24
|11
|Farul
|4
|23
|12
|Csikszereda
|3
|20
|13
|Unirea Slobozia
|3
|19
|14
|Petrolul Ploiești
|3
|19*
|15
|Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus
|3
|10
*️ - beneficiază de rotunjire