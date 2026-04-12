FCSB - OȚELUL 4-0. Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a analizat prestația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

Revenit în primul „11” al campioanei după problemele care l-au scos din calcule la începutul play-out-ului, veteranul campioanei a fost aspru criticat de Gigi Becali, patronul echipei.

Panduru a susținut și el că prestația lui Chiricheș a fost una destul de modestă și a explicat motivele.

„La felul în care joacă Chiricheș, e greu să aibă ritm de joc. Probabil ar arăta mai bine dacă ar juca 3-4-5 meciuri de 90 de minute. Altfel s-ar mișca. Eu am avut norocul să-l văd după meci cum își face recuperarea aia.

Astăzi (n.r. sâmbătă) mi s-a părut că a fost cam alergătura aia de recuperare după meci.

Dar e normal? Da, e normal! De unde să poată altceva dacă el nu joacă absolut deloc?

Nu te gândești la cât de slabi sunt ceilalți dacă Mirel Rădoi apelează la Chiricheș?

Poate nu vrea să-l bage pe Chiricheș, dar când se uită și vede că trebuie să mergem încolo, dar o luăm înapoi și nu mai ajungem niciodată unde trebuie... e singurul care duce mingea în față”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport, citat de gsp.ro.

65 de minute a jucat Vlad Chiricheș în meciul cu Oțelul, fiind schimbat cu Baba Alhassan

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Csikszereda 3 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 3 19* 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10

*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian în FCSB - Oțelul 4-0

