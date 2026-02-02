„Explozii, atacuri în orașe...” Ucraineanca de la Transylvania Open, mesaj dur despre războiul cu Rusia: „Oamenii trebuie să audă unele lucruri”

Oleksandra Oliynykova (25 de ani, locul #95 WTA) a învins-o dramatic pe Mayar Sherif (29 de ani, locul #105 WTA), în primul tur al turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca, scor 6-7, 6-4, 6-4.

Jucătoarea de tenis din Ucraina a atras atenția asupra războiului din țara natală.

Aflată la prima participare la un turneu WTA 250, Oleksandra Oliynykova a ținut piept cu succes egiptencei Mayar Sherif.

Oleksandra Oliynykova, victorie dramatică în primul tur de la Transylvania Open

Cele două jucătoare au avansat în primul set fără să rupă echilibrul partidei, iar acesta a fost decis în tie-break. Deși Oliynykova câștigase primele 3 mingi puse în joc, egipteanca a întors scorul și s-a impus, scor 7-6 (8-6).

Jucătoarea de tenis din Ucraina a forțat în cel de-al doilea set și s-a desprins pe tabelă, 4-2. În ciuda faptului că Mayar Sherif a egalat situația la 4, egipteanca nu și-a mai adjudecat niciun game, cedând setul secund.

În decisiv, Oleksandra Oliynykova a pierdut primele 2 game-uri, însă a revenit pe tabelă. Cu un efort uriaș, ucraineanca a dus scorul la 4-4 și a repetat scenariul din setul trecut, tranșând soarta partidei în favoarea ei.

În următoarea rundă, ucraineanca o va întâlni, marți, de la ora 11:00, pe Anna Bodnar (26 de ani, locul #64 WTA).

Oleksandra Oliynykova : „Încă avem nevoie de suport”

La finalul partidei de la Cluj-Napoca, Oleksandra Oliynykova a mutat atenția asupra războiului sângeros provocat de Rusia în Ucraina.

„Mulți jucători uită că sportul nu e doar despre rezultat. E foarte multă presiune, dar când ești sub atac și nu știi ce va fi mâine, rezultatul începe să nu mai fie atât de important.

Mai important este să te bucuri de sport și începi să înțelegi că alte lucruri contează mai mult decât rezultatul unui meci”, a spus sportiva din Ucraina, potrivit eurosport.ro.

Oleksandra Oliynykova a vorbit despre ororile prin care trec locuitorii Ucrainei pe timpul războiului:

„Pentru mine e foarte important să vorbesc despre războiul din Ucraina. E ceva prin ce am trecut. Când trăiești acolo, ai probleme cu electricitatea, explozii, atacuri în oraș.

Ce mă ține motivată? Cred că oportunitatea ca, în cazul în care sunt o jucătoare bună, să vorbesc”.

Ocupanta locului #91 WTA cere ajutorul străinilor pentru ca ucrainenii să poată depăși perioada delicată pe care o traversează.

„Oamenii trebuie să audă unele lucruri, pentru că războiul durează de mult timp. Este important să le reamintesc oamenilor că încă avem nevoie de suport. De asemenea, este important pentru mine să joc pentru oamenii mei.

Unul dintre prietenii mei este în armată... de fapt, mulți dintre prietenii mei... dar el este într-un loc foarte periculos și știu că se uită la toate meciurile mele. Toate meciurile mele! Sunt sigură că și acum s-a uitat la acest meci”, a spus Oleksandra Oliynykova.

Sportiva a dezvăluit că a fost la un pas să rateze începutul turneului din cauza problemelor cu electricitatea cauzate de atacurile Rusiei:

„Mi-am spus să mă bucur pentru că sunt aici, pentru că am fost aproape să nu ajung la turneu. Mă antrenez și locuiesc în Ucraina și, din cauza atacurilor Rusiei, avem probleme cu electricitatea. Înainte să ajung la tren, am fost în lift și curentul s-a oprit. Am avut emoții că nu voi ajunge la tren, dar câțiva oameni au venit și m-au ajutat să deschid ușa liftului.

În final, am ajuns cu 10 minute înainte să plece trenul, așa că am început să mă gândesc la această situație. M-am gândit că nu contează dacă pierd sau câștig, mi-am dorit atât de mult să fiu aici. Așa am început să mă simt mai liberă, să profit de oportunități și să devin mai creativă”, a declarat Oliynykova.

Oliynykova, protest mut la Australian Open: „Avem nevoie de ajutor”

Sportiva din Ucraina a atras atenția asupra conflictului armat din țara sa natală și după ce a fost eliminată de la Australian Open 2026, de Madison Keys (locul #15 WTA), scor 6-7, 1-6.

Pentru a nu încălca regulamentul competiției, care interzice discursurile politice în cadrul interviurilor de după meciuri, Oleksandra Oliynykova a apelat la o altă modalitate de a aduce războiul în atenția publicului.

Jucătoarea de tenis s-a prezentat, la conferința de presă, purtând un tricou pe care scria: „Avem nevoie de ajutor pentru a proteja copiii ucraineni și femeile, dar nu pot vorbi despre asta aici”.

