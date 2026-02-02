Rapid - U Cluj 0-2. Scandal la finalul partidei din Giulești, după ce Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților”, a scandat numele unei rivale a Rapidului.

În minutul 85, Dan Nistor a transformat un penalty și a închis tabela. Rapid a pierdut primul meci pe Giulești din septembrie 2025 încoace.

Dan Nistor, gesturi provocatoare după ce a fost înjurat de ultrașii Rapidului

După fluierul de final din Giulești, suporterii celor de la Rapid l-au huiduit și înjurat pe Dan Nistor.

Drept replică, veteranul clujenilor a scandat în repetate rânduri numele rivalei giuleștenilor: „Dinamo, Dinamo” , în timp ce flutura un fular al Universității Cluj.

La auzul răspunsului dat de Dan Nistor, suporterii Rapidului au dat startul scandărilor împotriva „câinilor roșii”.

La Rapid sunt niște fani senzaționali, e și acustica, pare că sunt 40-50.000 de fani. Sper să ne revedem aici în play-off. De public nu mai zic, chiar dacă m-a înjurat tot meciul. Dan Nistor, mijlocaș U Cluj

Pe lângă relația strânsă între galeriile lui Dinamo și U Cluj, Dan Nistor este legat personal de clubul din „Ștefan cel Mare”.

Mijlocașul a evoluat pentru „câini” în două perioade: 2016-2017 și 2018-2020.

Dan Nistor a îmbrăcat tricoul lui Dinamo în 105 meciuri, a marcat 18 goluri și a oferit 41 de pase decisive.

„Tricolorul” a făcut parte din lotul echipei care a cucerit ultimul trofeu din vitrina clubului: Cupa Ligii 2017, fiind integralist în finala disputată contra lui ACS Poli Timișoara, 2-0.

FOTO. Rapid - U Cluj 0-2

Dan Nistor e la un pas de recordul lui Ionel Dănciulescu

Dan Nistor se află pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time în Liga 1, cu 497 de meciuri jucate.

Mijlocașul celor de la Universitatea Cluj este depășit numai de Ionel Dănciulescu, fostul atacant de la Dinamo, Steaua și Electroputere Craiova - 515 meciuri.

Top 5 jucători cu cele mai multe meciuri jucate în Liga 1:

Ionel Dănciulescu - 515 meciuri

- 515 meciuri Dan Nistor - 497 de meciuri

- 497 de meciuri Costică Ștefănescu - 490 de meciuri

- 490 de meciuri Florea Ispir - 485 de meciuri

- 485 de meciuri Ladislau Boloni - 484 de meciuri

Cifrele lui Dan Nistor:

Pandurii : 198 meciuri, 14 goluri, 37 pase decisive

: 198 meciuri, 14 goluri, 37 pase decisive CSU Craiova : 123 meciuri, 15 goluri, 18 pase decisive

: 123 meciuri, 15 goluri, 18 pase decisive U Cluj : 115 meciuri, 34 goluri, 24 pase decisive

: 115 meciuri, 34 goluri, 24 pase decisive Dinamo : 105 meciuri, 18 goluri, 41 pase decisive

: 105 meciuri, 18 goluri, 41 pase decisive CFR Cluj : 18 meciuri, 5 pase decisive

: 18 meciuri, 5 pase decisive CS Mioveni : 11 meciuri, două goluri

: 11 meciuri, două goluri Evian: 9 meciuri

