I se redeschide ușa la United Rashford, dorit sub comanda lui Carrick, după evoluțiile bune de la Barcelona

Marcus Rashford. Foto: Imago
01.02.2026, ora 16:49
  • Evoluțiile lui Marcus Rashford (28 de ani) în tricoul Barcelonei au început să schimbe planurile conducerii lui Manchester United.
  • Michael Carrick (44 de ani), antrenorul interimar al „diavolilor roșii”, ar fi deschis ideii ca atacantul să revină la club, după încheierea împrumutului la Barcelona.

Internaționalul englez a ajuns la Barcelona după o perioadă dificilă la United, în care fusese împins în plan secund pe vremea când echipa era antrenată de Ruben Amorim.

Rashford poate primi o nouă șansă sub comanda lui Carrick, după evoluțiile bune de la Barcelona

În prima jumătate a sezonului 2024-2025, Rashford a jucat 24 de meciuri pentru Manchester United, în care a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive, după care a fost împrumutat la Aston Villa. Acolo a bifat 17 partide și a contribuit la 10 goluri, cu 4 reușite și 6 assisturi.

În sezonul 2025-2026, sub comanda lui Hansi Flick la Barcelona, Rashford are deja 9 goluri și 12 pase decisive în cele 31 de meciuri disputate.

Carrick ar fi dispus să-l reintegreze pe Rashford în proiectul sportiv al lui United, chiar dacă mandatul său este, deocamdată, doar până la finalul actualului sezon, conform mundodeportivo.com.

138 de goluri
a marcat Rashford în cele 426 de meciuri jucate la Manchester United

Susținerea de care se bucură în interiorul clubului ar putea însă să-i prelungească șederea pe banca tehnică, ceea ce ar întări și mai mult ideea unei eventuale reveniri a atacantului.

Barcelona are opțiune de cumpărare pentru 30 de milioane de euro, Rashford are contract cu Manchester United până în 2028, iar viitorul lui depinde atât de decizia cluburilor, cât și de stabilitatea lui Carrick pe banca de pe Old Trafford

Manchester United fc barcelona Michael Carrick marcus rashford
