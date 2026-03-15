Dinamo are mari probleme de lot pentru partida cu U Craiova, care se va disputa joi de la 20:30

Accidentările și cartonașul roșu primit de Duțu cu Rapid îngreunează munca lui Kopic.

Duțu va absenta după „roșul” direct primit cu Rapid

Stoperul de 20 de ani a fost eliminat direct pentru un cot în figură, deci va sta 2 etape pe margine, cu U Craiova și FC Argeș.

Astfel, Dinamo nu are prea multe soluții pentru postul de fundaș central. Boateng e încă în recuperare după accidentarea musculară din partida cu CFR Cluj. Dacă nu va fi apt până joi, alături de Stoinov va juca fie tânărul Mihnea Toader, 19 ani, fie va fi reprofilat un alt jucător. Toader nu are niciun minut la echipa mare a lui Dinamo.

În banda stângă, Raul Opruț a părăsit terenul în minutul 71, după ce jucase în repriza secundă cu mari dureri la spate, în urma unei lovituri oarbe primite de la un adversar. A fost înlocuit cu Valentin Țicu, cel care ar putea apărea din primul minut cu oltenii dacă internaționalul român nu va fi recuperat.

La mijloc, Andrei Mărginean a fost operat de apendicită acum 2 săptămâni și e greu de crezut că va putea intra atât de repede în teren. El ar fi reprezentat o soluție și în centrul apărării, în absența lui Boateng și Duțu, nu doar la mijloc.

În atac, Karamoko are probleme musculare de la meciul cu FC Argeș, iar Pușcaș nu e încă apt de joc. Cel mai probabil, ei vor intra după pauza cauzată de meciul naționalei.

Cum ar putea arăta Dinamo joi:

Epassy - Sivis, Stoinov, Toader, Opruț/Țicu - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

