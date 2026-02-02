- TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-2. Gazdele au revenit în meci grație unei decizii controversate la primul gol al gazdelor.
- Radu Drăgușin (23 de ani) a fost titular după un an la londonezi
City conducea cu 2-0, după golurile marcate de Cherki ('11) și Semenyo ('44), apoi Tottenham a reușit să reducă din handicap la opt minute de la reluarea jocului.
FOTO. Fază de neînțeles la Tottenham - City: a dat gol după ce a șutat în piciorul fundașului!
Xavi Simons l-a lansat la limita ofsaidului pe Dominic Solanke. Atacantul englez a avansat în careu, a câștigat duelul fizic cu Husanov, însă a fost ajuns din urmă de Guehi.
Solanke a apucat să șuteze, iar mingea a trecut pe lângă Donnarumma și a intrat în poartă. Pe reluări se vede însă cum acesta nu trage în minge, ci în piciorul lui Guehi, care își trimite balonul în propria poartă.
VAR a analizat faza, însă nu a anulat golul! „Duelul dintre Solanke și Guehi a fost considerat corect, pentru că Solanke a jucat mingea”, a fost explicația oferită pe pagina oficială de Twitter unde Premier League postează toate deciziile VAR.
Nu doar că golul a fost menținut, i-a și fost acordat lui Solanke, deși el nu atinge mingea.
Guardiola, nervos: „Dacă un fundaș face asta e penalty!”
La conferința de presă, un jurnalist l-a întrebat pe Guardiola despre fază, menționând că „Solanke îl lovește clar pe Guehi”. Tehnicianul iberic l-a întrerupt imediat râzând: „OK, ai spus-o tu!”.
Apoi a continuat: „Dacă un fundaș face asta e penalty, nu? Ai spus că ai văzut că îl lovește”.
La microfonul Sky Sports, Guardiola s-a enervat: „Se întâmplă din nou... Ai văzut faza?”. Reporterul i-a replicat: „Da, dar nu contează ce cred eu”. În acel moment, ibericul a vrut să plece, dar a fost oprit: „Dar tu ce crezi? Nu vrei să intri în discuția asta?”.
Guardiola rămâne și ezită inițial să vorbească: „Eu? Nimic! Evident că nu vreau să intru. S-a întâmplat din nou. Ce pot să spun? Marc are mingea, e lovit din spate și e gol. Ce pot să spun? Nimic! Se întâmplă încă o dată”.
În urma acestui rezultat, Tottenham este pe locul 14, cu 29 de puncte, în timp ce Manchester City este pe locul 2, cu 47 de puncte, la 6 în spatele celor de la Arsenal.