VAR a la Liga 1 FOTO. Fază de neînțeles la Tottenham - City: a dat gol după ce a șutat în piciorul fundașului! Guardiola, furios

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 00:54
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 00:54
  • TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-2. Gazdele au revenit în meci grație unei decizii controversate la primul gol al gazdelor.
  • Radu Drăgușin (23 de ani) a fost titular după un an la londonezi

City conducea cu 2-0, după golurile marcate de Cherki ('11) și Semenyo ('44), apoi Tottenham a reușit să reducă din handicap la opt minute de la reluarea jocului.

FOTO. Fază de neînțeles la Tottenham - City: a dat gol după ce a șutat în piciorul fundașului!

Xavi Simons l-a lansat la limita ofsaidului pe Dominic Solanke. Atacantul englez a avansat în careu, a câștigat duelul fizic cu Husanov, însă a fost ajuns din urmă de Guehi.

Solanke a apucat să șuteze, iar mingea a trecut pe lângă Donnarumma și a intrat în poartă. Pe reluări se vede însă cum acesta nu trage în minge, ci în piciorul lui Guehi, care își trimite balonul în propria poartă.

Lovitura lui Solanke asupra lui Marc Guehi Foto captura ecran X .jpg
Lovitura lui Solanke asupra lui Marc Guehi Foto captura ecran X .jpg

VAR a analizat faza, însă nu a anulat golul! „Duelul dintre Solanke și Guehi a fost considerat corect, pentru că Solanke a jucat mingea”, a fost explicația oferită pe pagina oficială de Twitter unde Premier League postează toate deciziile VAR.

Nu doar că golul a fost menținut, i-a și fost acordat lui Solanke, deși el nu atinge mingea.

Guardiola, nervos: „Dacă un fundaș face asta e penalty!”

La conferința de presă, un jurnalist l-a întrebat pe Guardiola despre fază, menționând că „Solanke îl lovește clar pe Guehi”. Tehnicianul iberic l-a întrerupt imediat râzând: „OK, ai spus-o tu!”.

Apoi a continuat: „Dacă un fundaș face asta e penalty, nu? Ai spus că ai văzut că îl lovește”.

La microfonul Sky Sports, Guardiola s-a enervat: „Se întâmplă din nou... Ai văzut faza?”. Reporterul i-a replicat: „Da, dar nu contează ce cred eu”. În acel moment, ibericul a vrut să plece, dar a fost oprit: „Dar tu ce crezi? Nu vrei să intri în discuția asta?”.

Guardiola rămâne și ezită inițial să vorbească: „Eu? Nimic! Evident că nu vreau să intru. S-a întâmplat din nou. Ce pot să spun? Marc are mingea, e lovit din spate și e gol. Ce pot să spun? Nimic! Se întâmplă încă o dată”.

În urma acestui rezultat, Tottenham este pe locul 14, cu 29 de puncte, în timp ce Manchester City este pe locul 2, cu 47 de puncte, la 6 în spatele celor de la Arsenal.

