Real Madrid este primul club din lume care a reușit să vândă peste trei milioane de tricouri în anul 2025.

Cele mai multe tricouri vândute de „galactici” poartă numele jucătorilor importanți, precum Kylian Mbappe sau Vinicius Junior.

Real Madrid, cele mai multe tricouri vândute în anul 2025

Real Madrid a reușit să vândă un număr impresionant de tricouri în acest an, demonstrând încă odată că marketingul este una dintre principalele surse de venit ale clubului.

Concret, în sezonul 2024/2025, 43% din veniturile totale ale formației din capitala Spaniei au provenit din marketing. 506, 2 milioane de euro au încasat galacticii, cu 18% mai mult față de anul precedent.

Conform as.com, în sezonul curent, este estimat că Real Madrid va ajunge la încasări de aproximativ 539.7 milioane de euro din marketing, ceea ce ar reprezenta 75% din resursele financiare totale ale clubului.

Barcelona, PSG și Bayern Munchen, în spatele „galacticilor”

Alte patru cluburi au reușit să vândă peste 2 milioane de tricouri oficiale.

Dacă Barcelona, PSG și Bayern Munchen nu reprezintă o surpriză, Inter Miami a reușit să depășească formații precum Manchester United și Chelsea, desigur, datorită prezenței Lionel Messi în echipă.

De asemenea, Al-Nassr, echipa la care joacă Cristiano Ronaldo, a vândut peste un milion de tricouri oficiale, fiind pe locul #10 într-un clasament al vânzărilor.

Cum arata topul:

1. Real Madrid - 3.133.000 de tricouri vândute

2. Barcelona - 2.940.000

3. PSG - 2.546.000

4. Bayern Munchen - 2.377.00

5. Inter Miami - 2.166.000

6. Boca Juniors - 1.933.000

7. Manchester United - 1.855.000

8. Flamengo - 1.677.000

9. Chelsea - 1.422.000

10. Al-Nassr - 1.281.000

