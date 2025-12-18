„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”

Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”, i-a adresat un mesaj lui Bogdan Matei, după ce acesta și-a anunțat demisia de la Agenția Națională pentru Sport (ANS).

Bogdan Matei a devenit președintele Agenției Naționale pentru Sport la începutul acestui an, după ce, în decembrie 2024, fosta șefă a sportului, Elisabeta Lipă, a devenit parlamentar și a fost nevoită să renunțe la ANS.

Radu Popa, mesaj pentru Bogdan Matei: „Este o renunțare la responsabilitate”

Șeful ANS și-a anunțat demisia printr-o postare făcută pe Facebook, iar Popa a comentat la postarea sa, dar a fost blocat și comentariul său a fost șters.

Ca urmare, șeful de la „Arcul de Triumf” a ales să posteze pe propria pagină mesajul prin care îl critică pe Matei pentru că a plecat și ar fi lăsat în urmă probleme nerezolvate.

„Demnitatea nu se depune la miezul nopții. Există momente în viața fiecăruia în care familia trebuie pusă pe primul loc. Asta nu este o slăbiciune. Este o valoare.

Dar există și momente în care statul român îți încredințează o demnitate publică, iar din acel moment regulile nu mai sunt cele ale confortului personal, ci ale asumării.

Să alegi familia este firesc. Să alegi să pleci dintr-o funcție publică exact când e mai greu, exact când lucrurile trebuie închise, rezolvate, asumate, asta nu mai este o alegere personală. Este o renunțare la responsabilitate

Un om de stat nu părăsește barca în furtună. Un om de stat nu anunță la miezul nopții că «își ia jucăriile și pleacă», lăsând în urmă instituții blocate, situații financiare neînchise, premieri restante pentru sportivi care muncesc de ani de zile pentru fiecare medalie.

Toți demnitarii au familie. Și sportivii au familie. Și antrenorii au familie. Și oamenii din sport, care așteaptă de doi ani drepturi promise, au familie.

Diferența este că sportivii nu pot spune: «e greu, aleg familia și amân munca». Ei își duc cursele până la capăt.

Instituțiile statului ar trebui conduse la fel”, a notat Radu Popa, pe rețelele de socializare.

Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA! Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport Bogdan Matei

Radu Popa: „Responsabilitatea nu se închide odată cu o postare pe Facebook”

Radu Popa consideră că modul în care Bogdan Matei și-a anunțat plecarea reflectă lipsă de profesionalism și de asumare a responsabilităților.

„Când ești numit de Guvernul României într-o funcție de demnitate publică, nu pleci când îți convine, nu pleci când vine frigul, nu pleci înainte de Crăciun pentru că «așa simți». Rămâi. Lupți. Rezolvi. Predai funcția în ordine, nu printr-o postare emoțională, cu iz de autosalvare morală.

Altfel, ce mesaj transmitem? Că premierile nu s-au dat «pentru că nu s-a vrut»? Că sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu? Că responsabilitatea e opțională, iar asumarea sezonieră?

Istoria nu reține postări de Facebook. Istoria reține fapte. Iar un adevăr rămâne simplu și dureros: omul de stat nu pleacă la prima furtună. Cine pleacă atunci când e greu demonstrează că nu a fost niciodată pregătit să conducă atunci când conta cu adevărat.

Și rămâne doar speranța, pentru binele sportului românesc și al statului pe care cu toții îl servim, ca această plecare intempestivă să fi fost într-adevăr doar o alegere personală, și nu semnul unor motive mai adânci, mai incomode sau mai greu de explicat.

Pentru că, într-un stat matur, demnitățile publice nu se abandonează noaptea, iar responsabilitatea nu se închide odată cu o postare pe Facebook”, a mai spus Radu Popa.

Care sunt provocările cu care se confruntă sportul românesc

Demisia președintelui ANS vine într-un moment plin de probleme pentru sportul românesc.

„Ordinul Novak”, care presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze minim 40% sportivi români pe teren, a trecut de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, la mijlocul lunii noiembrie.

Cu toate acestea, în urma unei petiții formulate de deputatul PNL Ionuț Stroe, care a contestat legea încă din prima zi, „Ordinul Novak” a fost atacat de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională a României (CCR).

CCR va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

În plus, în sportul românesc ia amploare și scandalul legat de premierile ilegale acordate în perioada în care Elisabeta Lipă se afla la conducerea Federației Române de Canotaj.

GOLAZO.ro a dezvăluit în urmă cu aproximativ o săptămână un raport al Curții de Conturi în care FRC a făcut premieri ilegale (2,8 milioane de euro) pentru angajații din departamente extrasportive.

Și Eduard Novak, fost ministru al Sportului, este implicat în scandalul premierilor ilegale.

Ministerul Tineretului și Sportului, care a devenit ulterior ANS, a fost găsit vinovat pentru că în 2021 și 2024 au oferit premieri, în valoare de 2,4 milioane de euro, către persoane care n-aveau nicio calitate pentru a fi recompensate.

În lista bonusurilor care n-au respectat legea se află și cei 90.000 de euro cu care Elisabeta Lipă a fost premiată pentru JO de la Tokyo, lucru contrazis de fosta sportivă.

