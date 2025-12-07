Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”

Președintele Donald Trump a stârnit reacții la nivel internațional după tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026.

Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să renunțe la termenul „soccer” și să adopte denumirea utilizată de restul lumii: „football”.

Aflat la evenimentul organizat în Washington D.C., Trump a criticat modul în care americanii diferențiază cele două sporturi majore din țară: fotbalul american și fotbalul propriu-zis.

Donald Trump cere ca SUA să renunțe la termenul „soccer”

„Când te uiți la ce s-a întâmplat cu acest sport, pe care îl numim «soccer» în SUA, noi de fapt nu îl numim niciodată așa (n.r. - fotbal), pentru că avem o altă confuzie cu ceva numit «football».

Dar dacă te gândești bine, acesta este fotbalul, fără discuție. Trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport. Nu are deloc sens, dacă stai să te gândești”, a declarat Trump, conform eu.usatoday.com.

În cadrul evenimentului, Trump a fost onorat cu primul Premiu FIFA pentru Pace, distincție oferită de președintele FIFA, Gianni Infantino.

În SUA se folosește termenul „soccer”, însă peste tot în lume sportul este numit „football”. Fotbalul american este un sport mai apropiat de rugby și se joacă predominant cu mâinile.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, le-a transmis americanilor că„ Mondialul” din 2026 va echivala cu 104 Super Bowl-uri la un loc, un mesaj cu atât mai puternic cu cât finala NFL este urmărită cu un interes uriaș în Statele Unite, conform france24.com.

127,7 milioane de americani au urmărit Super Bowl-ul din 2025, în care Philadelphia a învins-o pe Kansas City cu 40-22, potrivit nfl.com. Conform Biroului de Recensământ, SUA aveau circa 338,7 milioane de locuitori în februarie 2024, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre americani au urmărit Super Bowl-ul

Diferența a apărut în secolul al XIX-lea, când englezii au separat „rugby football” de „association football”, iar acesta din urmă a fost prescurtat, neoficial, în „soccer”, conform sursei citate.

Unora dintre fani nu le-a venit să creadă că Trump ar putea sugera redenumirea celui mai popular sport din SUA:

„O declarație lipsită de patriotism”

„O ofensă demnă de demitere”

„Asta nu va face America măreață din nou”

Alți fani ai sportului nu au privit declarația cu aceeași seriozitate și consideră că a fost doar un moment de divertisment.

„Primul lucru logic pe care l-a spus în cei 5 ani de președinție”

„Restul lumii spune asta de peste 100 de ani”

„Pe bune acum, «soccer» este sportul în care chiar folosești piciorul”

În sfârșit, a spus-o cineva cu voce tare”

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

