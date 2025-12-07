Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

- Tom Brady (48 de ani), fost jucător de fobtal american, a fost protagonistul unui moment controversat la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială din 2026.
- Fostul sportiv a ridicat una dintre bilele cu numele echipelor, a privit-o preț de o secundă, apoi a lăsat-o înapoi în bol.
Tom Brady a urcat pe scenă alături de alte nume uriașe din sportul nord-american: fostul baschetbalist Shaquille O'Neal, legenda hocheiului Wayne Gretzky și starul de baseball Aaron Judge.
Tom Brady, controversă la tragerea la sorți CM 2026 după ce a ridicat o bilă și a pus-o la loc
În timpul extragerilor pentru Cupa Mondială, fostul jucător al celor de la New England Patriots și Tampa Bay Buccaneers a ridicat o bilă, s-a uitat puțin la ea, apoi a pus-o înapoi în bol pentru a le amesteca din nou și a extrage alta.
După acel moment, pe rețelele de socializare a circulat un clip însoțit de mesajul: „A mai văzut cineva cum ridică mingea și o pune la loc?”.
Fanii fotbalului au comentat în glumă momentul. Unul dintre ei a scris: „A tras Argentina și Germania în aceeași grupă și a zis: «Nu, nu merge!»”.
Deși în mediul online au apărut suspiciuni privind corectitudinea tragerii la sorți, momentul surprins a avut, de fapt, o explicație simplă: Tom Brady a procedat corect din punct de vedere al protocolului oficial.
În videoclip, se vede cum Brady ia o bilă direct din bol fără să amestece înainte, ceea ce nu este regulamentar.
Imediat după ce a realizat acest lucru (sau după ce a primit o indicație rapidă în cască), fostul sportiv a pus bila la loc, a amestecat bilele, apoi a extras una în mod regulamentar.
Grupele Campionatului Mondial din 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Europa A
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Europa D
|Elveția
|Scoția
|Europa C / România
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Europa B
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Baraj 1
|Croația
|Baraj 2
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama
- Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
- Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
- Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
- Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
- Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
- Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam