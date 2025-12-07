Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

Tom Brady (48 de ani), fost jucător de fobtal american, a fost protagonistul unui moment controversat la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială din 2026.

Fostul sportiv a ridicat una dintre bilele cu numele echipelor, a privit-o preț de o secundă, apoi a lăsat-o înapoi în bol.

Tom Brady a urcat pe scenă alături de alte nume uriașe din sportul nord-american: fostul baschetbalist Shaquille O'Neal, legenda hocheiului Wayne Gretzky și starul de baseball Aaron Judge.

Tom Brady, controversă la tragerea la sorți CM 2026 după ce a ridicat o bilă și a pus-o la loc

În timpul extragerilor pentru Cupa Mondială, fostul jucător al celor de la New England Patriots și Tampa Bay Buccaneers a ridicat o bilă, s-a uitat puțin la ea, apoi a pus-o înapoi în bol pentru a le amesteca din nou și a extrage alta.

După acel moment, pe rețelele de socializare a circulat un clip însoțit de mesajul: „A mai văzut cineva cum ridică mingea și o pune la loc?”.

Fanii fotbalului au comentat în glumă momentul. Unul dintre ei a scris: „A tras Argentina și Germania în aceeași grupă și a zis: «Nu, nu merge!»”.

Deși în mediul online au apărut suspiciuni privind corectitudinea tragerii la sorți, momentul surprins a avut, de fapt, o explicație simplă: Tom Brady a procedat corect din punct de vedere al protocolului oficial.

În videoclip, se vede cum Brady ia o bilă direct din bol fără să amestece înainte, ceea ce nu este regulamentar.

Imediat după ce a realizat acest lucru (sau după ce a primit o indicație rapidă în cască), fostul sportiv a pus bila la loc, a amestecat bilele, apoi a extras una în mod regulamentar.

¿Tom Brady hizo trampa en el sorteo del Mundial de Fútbol?pic.twitter.com/ipOo6z1HBg — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) December 6, 2025

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport