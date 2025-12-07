Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment +12 foto
Tom Brady. Foto: Imago / Captură, „X”
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 13:26
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 13:42
  • Tom Brady (48 de ani), fost jucător de fobtal american, a fost protagonistul unui moment controversat la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială din 2026.
  • Fostul sportiv a ridicat una dintre bilele cu numele echipelor, a privit-o preț de o secundă, apoi a lăsat-o înapoi în bol.

Tom Brady a urcat pe scenă alături de alte nume uriașe din sportul nord-american: fostul baschetbalist Shaquille O'Neal, legenda hocheiului Wayne Gretzky și starul de baseball Aaron Judge.

Tom Brady, controversă la tragerea la sorți CM 2026 după ce a ridicat o bilă și a pus-o la loc

În timpul extragerilor pentru Cupa Mondială, fostul jucător al celor de la New England Patriots și Tampa Bay Buccaneers a ridicat o bilă, s-a uitat puțin la ea, apoi a pus-o înapoi în bol pentru a le amesteca din nou și a extrage alta.

După acel moment, pe rețelele de socializare a circulat un clip însoțit de mesajul: „A mai văzut cineva cum ridică mingea și o pune la loc?”.

Fanii fotbalului au comentat în glumă momentul. Unul dintre ei a scris: „A tras Argentina și Germania în aceeași grupă și a zis: «Nu, nu merge!»”.

Tom Brady trage o bilă și o pune la loc la tragerea la sorți pentru CM 2026. Foto: Captură „X” @AlfonsoH
Tom Brady trage o bilă și o pune la loc la tragerea la sorți pentru CM 2026. Foto: Captură „X” @AlfonsoH

Tom Brady trage o bilă și o pune la loc la tragerea la sorți pentru CM 2026. Foto: Captură „X" @AlfonsoH
+12 Foto
Deși în mediul online au apărut suspiciuni privind corectitudinea tragerii la sorți, momentul surprins a avut, de fapt, o explicație simplă: Tom Brady a procedat corect din punct de vedere al protocolului oficial.

În videoclip, se vede cum Brady ia o bilă direct din bol fără să amestece înainte, ceea ce nu este regulamentar.

Imediat după ce a realizat acest lucru (sau după ce a primit o indicație rapidă în cască), fostul sportiv a pus bila la loc, a amestecat bilele, apoi a extras una în mod regulamentar.

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C / România
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia
  • Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania
  • Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo
  • Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord
  • Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie
  • Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam
Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (15).jpg
Tragerea la sorți CM 2026. Foto - FIFA (15).jpg

Tragere la sorți CM 2026. Pierluigi Collina. Foto FIFA (1).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg
+31 Foto
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
Campionatul Mondial tragere la sorti Tom Brady controversa
