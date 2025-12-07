Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși +5 foto
Lamine Yamal. Foto: Imago
Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 12:17
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 12:28
  • Betis - Barcelona 3-5. Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal (18 ani), i-a provocat pe fanii echipei din Sevilla.
  • Pentru a aplana situația, agenții de securitate au fost nevoiți să intervină și să îl mute într-o altă zonă pe tatăl jucătorului.

Mounir Nasraoui, venit să își susțină fiul, se afla într-o zonă cu mulți suporteri de-ai lui Betis și ar fi făcut gesturi care i-au deranjat, conform presei spaniole.

Betis - Barcelona 3-5. Tatăl lui Lamine Yamal, gesturi provocatoare în fața fanilor din Sevilla

Tatăl jucătorului s-ar fi întors de mai multe ori către publicul celor de la Betis pentru a sărbători golurile marcate de catalani, iar tensiunile au escaladat.

În urma reacțiilor tot mai aprinse din tribune, agenții de securitate ai stadionului au fost nevoiți să intervină.

Tatăl lui Lamine Yamal a fost escortat de forțele de securitate în afara stadionului. Foto: Captură, marca.com
Tatăl lui Lamine Yamal a fost escortat de forțele de securitate în afara stadionului. Foto: Captură, marca.com

Galerie foto (5 imagini)

Tatăl lui Lamine Yamal a fost escortat de forțele de securitate în afara stadionului. Foto: Captură, marca.com
+5 Foto
Mounir Nasraoui a fost avertizat să nu-i mai provoace pe fanii adverși pentru ca lucrurile să nu degenereze, iar bărbatul a fost mutat într-o altă zonă a stadionului.

Situația a revenit la normalitate, iar tatăl jucătorului nu a mai continuat dincolo de acest episod, relatează spaniolii.

Meciul de pe „Estadio de La Cartuja” a început dificil pentru catalani. Antony a deschis scorul în minutul 6, însă elevii lui Hansi Flick au reacționat excelent și au înscris patru goluri până la pauză.

Ferran Torres a reușit un „hat-trick”, după golurile din minutele 11, 13 și 40, iar Roony Bardghji a punctat și el în minutul 31.

Lamine Yamal a înscris și el în minutul 59. Betis a redus din diferență prin Llorente, în minutul 85, iar Cucho Hernandez a stabilit scorul final, 3-5, din penalty, în minutul 90.

VIDEO: Rezumatul meciului Betis - Barcelona 3-5

Barcelona ocupă primul loc în La Liga, cu 40 de puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

Betis se aflpe pe poziția 5, cu 24 de puncte, după cele 15 partide disputate.

Betis Sevilla fc barcelona la liga lamine yamal
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
