Escortat de agenții de securitate Tatăl lui Lamine Yamal, comportament lipsit de fair-play la meciul Betis - Barcelona. I-a provocat pe suporterii adverși

Betis - Barcelona 3-5. Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal (18 ani), i-a provocat pe fanii echipei din Sevilla.

Pentru a aplana situația, agenții de securitate au fost nevoiți să intervină și să îl mute într-o altă zonă pe tatăl jucătorului.

Mounir Nasraoui, venit să își susțină fiul, se afla într-o zonă cu mulți suporteri de-ai lui Betis și ar fi făcut gesturi care i-au deranjat, conform presei spaniole.

Betis - Barcelona 3-5 . Tatăl lui Lamine Yamal, gesturi provocatoare în fața fanilor din Sevilla

Tatăl jucătorului s-ar fi întors de mai multe ori către publicul celor de la Betis pentru a sărbători golurile marcate de catalani, iar tensiunile au escaladat.

În urma reacțiilor tot mai aprinse din tribune, agenții de securitate ai stadionului au fost nevoiți să intervină.

Mounir Nasraoui a fost avertizat să nu-i mai provoace pe fanii adverși pentru ca lucrurile să nu degenereze, iar bărbatul a fost mutat într-o altă zonă a stadionului.

Situația a revenit la normalitate, iar tatăl jucătorului nu a mai continuat dincolo de acest episod, relatează spaniolii.

Una vergüenza el “pseudo famoso” padre de Lamine Yamal provocando a los aficionados béticos desde un palco de La Cartuja.



Así se ha llevado todo el partido.



Algunos se creen foco cuando no llegan ni a linterna pic.twitter.com/HJoTazePZl — Info Real Betis (@InfoRBB) December 6, 2025

Meciul de pe „Estadio de La Cartuja” a început dificil pentru catalani. Antony a deschis scorul în minutul 6, însă elevii lui Hansi Flick au reacționat excelent și au înscris patru goluri până la pauză.

Ferran Torres a reușit un „hat-trick”, după golurile din minutele 11, 13 și 40, iar Roony Bardghji a punctat și el în minutul 31.

Lamine Yamal a înscris și el în minutul 59. Betis a redus din diferență prin Llorente, în minutul 85, iar Cucho Hernandez a stabilit scorul final, 3-5, din penalty, în minutul 90.

VIDEO: Rezumatul meciului Betis - Barcelona 3-5

Barcelona ocupă primul loc în La Liga, cu 40 de puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate.

Betis se aflpe pe poziția 5, cu 24 de puncte, după cele 15 partide disputate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport