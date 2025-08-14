Gol cât o calificare! FOTO. Execuție senzațională reușită de Tudor Băluță în meciul cu Spartak Trnava

Spartak Trnava - U Craiova 4-3 (4-6 la general). Tudor Băluță (26 de ani) a marcat un gol crucial, în minutul 100 al partidei, cu o reușită superbă.

Oltenii au obținut până la urmă calificarea și vor evolua în play-off-ul Conference League cu Bașakșehir. Turul va avea loc în Turcia, pe 21 august, returul în Bănie, o săptămână mai târziu.

Fostul jucător al celor de la Brighton, care a fost transferat de formația din Bănie la începutul sezonului actual, a înscris primul său gol oficial la Craiova în meciul cu Trnava.

Spartak Trnava - U Craiova 4-3 . Execuție spectaculoasă reușită de Tudor Băluță

Repriza a doua a fost dominată de slovaci, dar elevii lui Mirel Rădoi și-au revenit în prelungiri, iar în minutul 100, Băluță a reușit un gol superb.

Mekvabishvili a executat scurt un corner, mingea a ajuns direct la Tudor Băluță. Mijlocașul, aflat în careu, a reluat spectaculos din semi-foarfecă.

A fost reușita care a readus-o pe Craiova în avantaj la general, 5-4.

Oltenii au lovit din nou 17 minute mai târziu, prin Nsimba, care a scăpat singur cu portarul, după ce a fost lansat excelent de Houri.

Următoarea adversară a Universității Craiovei va fi Bașakșehir, ocupanta locului 5, în sezonul precedent al Superligii Turciei.

