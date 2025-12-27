Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!

Roman Abramovich vrea să-și protejeze 6 miliarde de euro, sumă înghețată acum într-o anchetă de guvernul insulei Jersey.

Oligarhul rus apropiat de Vladimir Putin a fost somat de premierul britanic Keir Starmer să doneze banii obținuți din vânzarea lui Chelsea.

Ce a făcut Abramovich pentru a-și salva averea!

Roman Abramovich, patronul lui Chelsea între 2003 și 2022 și unul dintre oligarhii apăruți în perioada ascensiunii lui Vladimir Putin în Rusia, face totul pentru a-și apăra interesele.

Marea Britanie, ultimatum pentru Abramovich legat de vânzarea lui Chelsea

Magnatul în vârstă de 59 de ani nu vrea să piardă o parte majoră a averii din cauza războiului.

Și nu e vorba doar de cele 2,8 miliarde de euro, obținute din vânzarea lui Chelsea, în 2022, și aflate de atunci în contul Fordstam Ltd, compania lui Abramovich.

Roman Abramovich a fost 19 ani proprietarul lui Chelsea. Foto: Imago

La jumătatea lui decembrie, prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a cerut să-și dea acordul imediat pentru folosirea acestei sume la ajutorarea Ucrainei: „Ceasul ticăie”.

Abramovich a susținut însă de la început că vrea să sprijine cu acei bani și familiile victimelor ruse, ceea ce guvernul lui Starmer nu acceptă.

Guvernul din Jersey i-a înghețat 6 miliarde lui Abramovich

Totuși, există o problemă cu mai mult de jumătate din cele 2,8 miliarde de euro.

1,6 miliarde aparțin firmei Camberley International Investments Ltd, deținută tot de Abramovich.

Dar Camberley e înregistrată în insula Jersey, offshore. Iar autoritățile din Jersey au blocat toate activele rusului legate de Jersey.

La mijloc nu sunt doar 1,6 miliarde incluse în „afacerea Chelsea”, ci mult mai mult.

Abramovich are active estimate la 6 miliarde de euro înregistrate și înghețate în Jersey, aflate acum în centrul anchetei declanșate de guvernul local.

L-a angajat pe fostul consilier juridic al lui Trump

Potrivit The Times, rusul a angajat o echipă specială de șase avocați pentru a-i apăra interesele în acest dosar.

Numărul unu al apărării sale este Eric Hershmann, nimeni altul decât consilierul juridic principal al lui Donald Trump în timpul primului mandat de președinte al Statelor Unite (2017-2021).

