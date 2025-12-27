Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!
Donald Trump, la al doilea mandat de președinte al SUA, din 20 ianuarie 2025 Foto: Imago
Diverse

Surpriză pe axa Trump - Abramovich Pe cine a angajat oligarhul rus să-i salveze banii. La mijloc, 6 miliarde!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.12.2025, ora 15:49
alt-text Actualizat: 27.12.2025, ora 15:49
  • Roman Abramovich vrea să-și protejeze 6 miliarde de euro, sumă înghețată acum într-o anchetă de guvernul insulei Jersey. 
  • Oligarhul rus apropiat de Vladimir Putin a fost somat de premierul britanic Keir Starmer să doneze banii obținuți din vânzarea lui Chelsea. 
  • Ce a făcut Abramovich pentru a-și salva averea!

Roman Abramovich, patronul lui Chelsea între 2003 și 2022 și unul dintre oligarhii apăruți în perioada ascensiunii lui Vladimir Putin în Rusia, face totul pentru a-și apăra interesele.

„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Citește și
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”
Citește mai mult
„Unii n-au pensia în sânge” Un mare antrenor european vorbește despre Mircea Lucescu: „Ei bine, există unul!”

Marea Britanie, ultimatum pentru Abramovich legat de vânzarea lui Chelsea

Magnatul în vârstă de 59 de ani nu vrea să piardă o parte majoră a averii din cauza războiului.

Și nu e vorba doar de cele 2,8 miliarde de euro, obținute din vânzarea lui Chelsea, în 2022, și aflate de atunci în contul Fordstam Ltd, compania lui Abramovich.

Roman Abramovich a fost 19 ani proprietarul lui Chelsea. Foto: Imago Roman Abramovich a fost 19 ani proprietarul lui Chelsea. Foto: Imago
Roman Abramovich a fost 19 ani proprietarul lui Chelsea. Foto: Imago

La jumătatea lui decembrie, prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a cerut să-și dea acordul imediat pentru folosirea acestei sume la ajutorarea Ucrainei: „Ceasul ticăie”.

Abramovich a susținut însă de la început că vrea să sprijine cu acei bani și familiile victimelor ruse, ceea ce guvernul lui Starmer nu acceptă.

Guvernul din Jersey i-a înghețat 6 miliarde lui Abramovich

Totuși, există o problemă cu mai mult de jumătate din cele 2,8 miliarde de euro.

1,6 miliarde aparțin firmei Camberley International Investments Ltd, deținută tot de Abramovich.

Dar Camberley e înregistrată în insula Jersey, offshore. Iar autoritățile din Jersey au blocat toate activele rusului legate de Jersey.

La mijloc nu sunt doar 1,6 miliarde incluse în „afacerea Chelsea”, ci mult mai mult.

Abramovich are active estimate la 6 miliarde de euro înregistrate și înghețate în Jersey, aflate acum în centrul anchetei declanșate de guvernul local.

L-a angajat pe fostul consilier juridic al lui Trump

Potrivit The Times, rusul a angajat o echipă specială de șase avocați pentru a-i apăra interesele în acest dosar.

Numărul unu al apărării sale este Eric Hershmann, nimeni altul decât consilierul juridic principal al lui Donald Trump în timpul primului mandat de președinte al Statelor Unite (2017-2021).

Citește și

„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
Campionate
13:51
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
Citește mai mult
„Mă întrebam dacă să dau gol sau nu” Lewandowski, despre cererea șocantă pe care i-a făcut-o Barcelona: „Căuta fiecare euro”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
11:12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
La aproape două săptămâni de prima amânare și de la protestele pe tema justiției declanșate de documentarul Recorder, CCR decide azi dacă legea privind pensiile magistraților este constituțională
rusia Roman Abramovich ucraina FINANCIAR razboi donald trump Keir Starmer Jersey
Știrile zilei din sport
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Superliga
27.12
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Citește mai mult
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Campionate
27.12
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Citește mai mult
Continuă cursa spre 1.000 de goluri VIDEO. Cristiano Ronaldo, „dublă” în Golf! Gol spectaculos cu călcâiul
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Înot
27.12
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Încă o lovitură dată de Dinamo După David Popovici, un alt mare talent ajunge în „Ștefan cel Mare”
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Campionate
27.12
Șansă ratată Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Citește mai mult
Șansă ratată  Ce s-a întâmplat cu Răzvan Sava la meciul cu Lazio, după ce a luat 5 goluri de la ultima clasată
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:08
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
„Semnezi azi sau gata!” Bătuse palma cu FCSB, apoi a vrut să renegocieze contractul: „La miezul nopții el voia să discute! Ne-am strâns mâinile prin intermediari”
22:03
Cristian Geambașu Creer sau creier?
Cristian Geambașu Creer sau creier?
21:40
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
Atacant nou la CFR Clujenii anunță prima mutare după scandalul provocat de Louis Munteanu: „Am adus un vârf din Spania”
19:22
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Top stiri din sport
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Campionate
27.12
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Citește mai mult
„M-au crezut spion!” Fostul secund al lui Zenga a ajuns azi selecționer la Cupa Africii! Povești cu dictatorul Gaddafi și șeful Hamas
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Campionate
27.12
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Citește mai mult
Grealish, petrecere extravagantă Câți bani a cheltuit într-o singură seară înainte de Crăciun! A fost lăsat în afara lotului de antrenor
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Superliga
27.12
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
Citește mai mult
Răspunsul lui Louis Munteanu Cum explică fotbalistul de la CFR Cluj poza în care purta tricoul FCSB: „Un gest uman, nimic mai mult”
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Nationala
27.12
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului
Citește mai mult
UEFA a decis! Când și unde își află România adversarii. Totul despre Liga Națiunilor 2026-2027. Marea noutate a programului

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 17 rapid 28 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share