Caz incredibil la CM 2026 Turcia a încercat să obțină rejucarea meciului cu Paraguay: „Să ne apărăm drepturile” » Care a fost motivul invocat

Federația Turcă ar fi încercat să obțină rejucarea meciului pierdut cu Paraguay, scor 0-1, în grupa D de la Campionatul Mondial, după unul dintre cele mai neobișnuite episoade ale turneului.

Arbitrul Ivan Barton (35 de ani) și-a pierdut ceasul pe teren, iar mijlocașul paraguayan Matias Galarza (24 de ani) l-a ridicat și l-a purtat pentru scurt timp la mână.

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Federația ar fi contactat discret FIFA, fără să anunțe public demersul, pentru a verifica dacă poate cere repetarea partidei.

Turcia a încercat să obțină rejucarea meciului cu Paraguay: „Să ne apărăm drepturile”

Turcii au reclamat faptul că Galarza, autorul golului Paraguayului, primise deja un cartonaș galben și ar fi trebuit să primească al doilea cartonaș galben pentru faptul că și-a pus ceasul.

Ibrahim Haciosmanoglu, ar fi aprobat tentativa de a duce cazul la FIFA.

„Chiar dacă există o șansă de unu la sută, să o facem. Să ne apărăm drepturile…”, ar fi spus acesta, conform gazzetta.it.

FIFA ar fi respins cererea Turciei. Forul mondial a considerat că episodul a fost neobișnuit, dar nu a influențat decisiv meciul, pentru că arbitrul avea și o a doua metodă de cronometrare.

Paraguay a câștigat partida cu 1-0, prin golul marcat de Galarza după doar 64 de secunde.

Sud-americanii au rămas în inferioritate numerică în prelungirile primei reprize, după eliminarea lui Miguel Almiron, dar Turcia nu a reușit să profite și a fost eliminată matematic după două înfrângeri, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay.

La sosirea naționalei Turciei la Los Angeles, înaintea ultimului meci din grupă, cu Statele Unite, mai mulți suporteri au contestat echipa și i-au cerut demisia selecționerului Vincenzo Montella.

„Montella, pleacă acasă”, „Să vă fie rușine” și „Întoarceți-vă în țară” au fost câteva dintre scandările fanilor nemulțumiți.

Eu am dus echipa la ambele turnee. Sunt foarte motivat. Sprijinul domnului președinte și al jucătorilor este suficient. Dacă mă întrebați dacă voi demisiona, răspunsul este nu. Încă am energie, entuziasm. După aceste experiențe, mă simt mai puternic. Cei care îmi cer demisia trebuie să accepte că nu voi face asta. Vincenzo Montella, selecționerul Turciei

Antrenorul Turciei a cerut și mai mult respect pentru fotbaliști, după criticile dure venite din partea fanilor și a presei.

„Suntem foarte triști. Durerea pe care am simțit-o a fost, sincer, ca o durere fizică. Începând de astăzi, am lăsat-o puțin în urmă. Pentru că, după cum știți, avem un meci foarte important. Ultimul nostru meci la Cupa Mondială.

Cred că nu există un antrenor perfect. Dacă există, mi-ar plăcea să-l cunosc. Și ca echipă facem greșeli. Asta este valabil și atunci când câștigăm. Nu am fost niciodată perfecți și nici eu nu am fost vreodată perfect.

Nici atunci când presa mă prezenta ca fiind perfect nu eram perfect. Am intrat de 590 de ori în careul advers, ce pot să mai spun? Este cel mai mare procent de până acum. Dacă am fi marcat un gol, am fi discutat despre altceva.

Continuăm să fim motivați. Meciul de mâine va fi dificil. Probabil va fi unul dintre cele mai grele meciuri, de aceea vrem ca țara noastră să ne susțină.

Vom cere mereu sprijinul poporului nostru. Dacă ne uităm la toate evoluțiile lor de până acum, fotbaliștii noștri merită mai mult respect și mai multă afecțiune”, a declarat Montella, conform sporx.com.

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