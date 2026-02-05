Spectacolul suprem revine Astăzi se dă startul în  Turneul celor 6 națiuni 2026
Spectacolul sportului cu balonul oval începe azi
Rugby

Spectacolul suprem revine Astăzi se dă startul în Turneul celor 6 națiuni 2026

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 13:52
  • Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii sportului cu balonul oval! Cea de-a 27-a ediție Six Nations pornește cu câteva modificări notabile

Astăzi începe ediția cu numărul 132 (a 27-a în formatul actual) a celui mai prestigios turneu de rugby din lume: Six Nations. Iar aerul de sărbătoare se simte deja de la Paris până la Dublin.

Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește și
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”

După ce 2025 a fost dominat de forța Franței, noul sezon promite să ridice ștacheta și mai sus. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Digi Sport.

Ediția din acest an este una atipică, fiind marcată de entuziasmul și incertitudinea pregătirilor pentru noul format Nations Championship.

Ce aduce nou ediția din acest an a Turneului celor 6 națiuni

  • Pentru prima dată în istoria competiției, meciul de deschidere se joacă joi seară, o decizie strategică luată pentru a evita suprapunerea cu deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă.
  • Spre deosebire de anii trecuți, turneul a fost comprimat, pentru a face loc Nations Championship. Vom avea o singură săptămână de pauză, față de două, ceea ce va testa la maximum loturile și rezistența fizică a jucătorilor.
  • „Les Bleus” revin din postura de campioni en-titre și par mai puternici ca niciodată, având avantajul terenului propriu în duelurile cheie cu Irlanda și Anglia.
  • După ce au pierdut titlul la mustață anul trecut (doar un punct diferență), englezii caută revanșa. Meciul Franța - Anglia de pe Stade de France din ultima etapă ar putea fi veritabila finală a competiției.
  • Cine poate furniza surpriza? Deși au dominat rugby-ul european recent, irlandezii par a fi într-o perioadă de tranziție. Galezii vin după un 2025 dezastruos, în care au încasat „lingura de lemn”, iar fanii din Cardiff așteaptă o reacție de orgoliu. „Azzurrii” nu mai sunt echipa de bătut de altădată. După victorii surprinzătoare în edițiile trecute, Italia caută acum să termine în prima jumătate a clasamentului.

Programul primei etape din Turneul celor 6 națiuni

  • Joi, 5 februarie, 22:10 Franța - Irlanda
  • Sâmbătă, 7 februarie, 16:10 Italia - Scoția
  • Sâmbătă, 7 februarie, 18:40 Anglia - Țara Galilor

Ce este Nations Championship

Turneul celor 6 națiuni se strânge puțin pentru a face loc Nations Championship. Liga Mondială de Rugby este noul concept revoluționar care se speră că va schimba definitiv fața rugby-ului internațional, începând din 2026. Este un echivalent al Ligii Națiunilor din fotbal, dar la o scară globală.

Va fi o competiție bienală (are loc o dată la doi ani) creată de World Rugby pentru a oferi o structură mai competitivă și mai atractivă meciurilor test, care până acum erau adesea doar partide amicale.

În viitor e posibil să vedem un România - Noua Zeelandă

Turneul este împărțit în două divizii. Divizia de elită e formată din cele 12 națiuni de top ale lumii. Acestea sunt cele 6 echipe din Six Nations (Anglia, Franța, Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor) și cele 4 echipe din The Rugby Championship (Argentina, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud), cărora li se adaugă, prin invitație bazată pe clasament, alte două națiuni, Japonia și Fiji.

Divizia a doua va fi formată din următoarele 12 națiuni clasate, unde se va regăsi, cel mai probabil, și România. Începând cu anul 2030, se va introduce un sistem de promovare și retrogradare între cele două divizii. Acest lucru oferă șansa unor țări precum România, Georgia sau Portugalia să ajungă să joace oficial împotriva coloșilor precum Noua Zeelandă sau Africa de Sud!

Competiția se va desfășura în ferestrele internaționale din iulie și noiembrie. Echipele din emisfera nordică vor juca în deplasare în iulie contra echipelor din emisfera sudică, iar returul se va juca în noiembrie.

La finalul lunii noiembrie, primele două echipe din clasamentul combinat vor juca o finală pentru titlul de „Campioană a Națiunilor”.

Clasamentul final al ediției trecute din Turneul celor 6 națiuni

  • Franța - 21 puncte
  • Anglia - 20 puncte
  • Irlanda - 19 puncte
  • Scoția - 11 puncte
  • Italia - 5 puncte
  • Țara Galilor - 3 punct

Cine a câștigat Turneul celor 6 națiuni în ultimii 5 ani

  • 2025 Franța
  • 2024 Irlanda
  • 2023 Irlanda
  • 2022 Franța
  • 2021 Țara Galilor
1,67 e cota
Franței la casele de pariuri pentru un nou titlu. E urmată de Anglia (3,60), Irlanda (7), Scoția (13), Țara Galilor și Italia (peste 50)

Citește și

Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei
Campionate
12:02
Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei
Citește mai mult
Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei
Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”
Diverse
10:35
Gică Hagi a împlinit 61 de ani! Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”
Citește mai mult
Gică Hagi a împlinit 61 de ani!  Cristiano Ronaldo și Neymar, născuți în aceeași zi cu „Regele”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
anglia franta turneul celor sase natiuni six nations
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share