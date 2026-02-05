Spectacolul suprem revine Astăzi se dă startul în  Turneul celor 6 națiuni 2026

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii sportului cu balonul oval! Cea de-a 27-a ediție Six Nations pornește cu câteva modificări notabile

Astăzi începe ediția cu numărul 132 (a 27-a în formatul actual) a celui mai prestigios turneu de rugby din lume: Six Nations. Iar aerul de sărbătoare se simte deja de la Paris până la Dublin.

După ce 2025 a fost dominat de forța Franței, noul sezon promite să ridice ștacheta și mai sus. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Digi Sport.

Ediția din acest an este una atipică, fiind marcată de entuziasmul și incertitudinea pregătirilor pentru noul format Nations Championship.

Ce aduce nou ediția din acest an a Turneului celor 6 națiuni

Pentru prima dată în istoria competiției, meciul de deschidere se joacă joi seară, o decizie strategică luată pentru a evita suprapunerea cu deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Spre deosebire de anii trecuți, turneul a fost comprimat, pentru a face loc Nations Championship. Vom avea o singură săptămână de pauză, față de două, ceea ce va testa la maximum loturile și rezistența fizică a jucătorilor.

„Les Bleus” revin din postura de campioni en-titre și par mai puternici ca niciodată, având avantajul terenului propriu în duelurile cheie cu Irlanda și Anglia.

După ce au pierdut titlul la mustață anul trecut (doar un punct diferență), englezii caută revanșa. Meciul Franța - Anglia de pe Stade de France din ultima etapă ar putea fi veritabila finală a competiției.

Cine poate furniza surpriza? Deși au dominat rugby-ul european recent, irlandezii par a fi într-o perioadă de tranziție. Galezii vin după un 2025 dezastruos, în care au încasat „lingura de lemn”, iar fanii din Cardiff așteaptă o reacție de orgoliu. „Azzurrii” nu mai sunt echipa de bătut de altădată. După victorii surprinzătoare în edițiile trecute, Italia caută acum să termine în prima jumătate a clasamentului.

Programul primei etape din Turneul celor 6 națiuni

Joi, 5 februarie, 22:10 Franța - Irlanda

Sâmbătă, 7 februarie, 16:10 Italia - Scoția

Sâmbătă, 7 februarie, 18:40 Anglia - Țara Galilor

Ce este Nations Championship

Turneul celor 6 națiuni se strânge puțin pentru a face loc Nations Championship. Liga Mondială de Rugby este noul concept revoluționar care se speră că va schimba definitiv fața rugby-ului internațional, începând din 2026. Este un echivalent al Ligii Națiunilor din fotbal, dar la o scară globală.

Va fi o competiție bienală (are loc o dată la doi ani) creată de World Rugby pentru a oferi o structură mai competitivă și mai atractivă meciurilor test, care până acum erau adesea doar partide amicale.

În viitor e posibil să vedem un România - Noua Zeelandă

Turneul este împărțit în două divizii. Divizia de elită e formată din cele 12 națiuni de top ale lumii. Acestea sunt cele 6 echipe din Six Nations (Anglia, Franța, Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor) și cele 4 echipe din The Rugby Championship (Argentina, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud), cărora li se adaugă, prin invitație bazată pe clasament, alte două națiuni, Japonia și Fiji.

Divizia a doua va fi formată din următoarele 12 națiuni clasate, unde se va regăsi, cel mai probabil, și România. Începând cu anul 2030, se va introduce un sistem de promovare și retrogradare între cele două divizii. Acest lucru oferă șansa unor țări precum România, Georgia sau Portugalia să ajungă să joace oficial împotriva coloșilor precum Noua Zeelandă sau Africa de Sud!

Competiția se va desfășura în ferestrele internaționale din iulie și noiembrie. Echipele din emisfera nordică vor juca în deplasare în iulie contra echipelor din emisfera sudică, iar returul se va juca în noiembrie.

La finalul lunii noiembrie, primele două echipe din clasamentul combinat vor juca o finală pentru titlul de „Campioană a Națiunilor”.

Clasamentul final al ediției trecute din Turneul celor 6 națiuni

Franța - 21 puncte

Anglia - 20 puncte

Irlanda - 19 puncte

Scoția - 11 puncte

Italia - 5 puncte

Țara Galilor - 3 punct

Cine a câștigat Turneul celor 6 națiuni în ultimii 5 ani

2025 Franța

2024 Irlanda

2023 Irlanda

2022 Franța

2021 Țara Galilor

1,67 e cota Franței la casele de pariuri pentru un nou titlu. E urmată de Anglia (3,60), Irlanda (7), Scoția (13), Țara Galilor și Italia (peste 50)

