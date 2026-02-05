Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Ana Bărbosu. Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz"

Cristian Munteanu
Publicat: 05.02.2026, ora 11:53
Actualizat: 05.02.2026, ora 13:34
  • O știre apărută ieri în spațiul public despre o posibilă suspendare pentru dopaj a gimnastei Ana Maria Bărbosu (19 ani) a agitat apele în sportul românesc.
  • GOLAZO.ro a mers pe firul informației și, conform surselor din ANAD, Bărbosu nu este, deocamdată, subiectul unui caz de dopaj.
  • Conform acelorași surse, Ana Bărbosu a ratat de mai multe ori controalele ofițerilor anti-doping. Mai multe informații, în rândurile care urmează.

Știrea, prezentată de TVR Sport, făcea referire la posibila suspendare din activitate a gimnastei pentru un an, pentru că nu ar fi răspuns, în repetate rânduri, apelurilor ofițerilor anti-doping.

Mihai Covaliu, președinte COSR, fusese chestionat tot ieri pe marginea acestui subiect.

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații; la fel, când vom avea ceva sigur, atunci vom putea vorbi.

Până atunci, normal că există speculații, normal că există zvonuri, fiecare are câte un crâmpei de informație și încearcă să le pună cap la cap”.

„E o știre eronată”

GOLAZO.ro a luat legătura cu o persoană din ANAD pentru a lămuri lucrurile.

„E o știre eronată. Am văzut-o și eu aseară. Ceva legat de faptul că n-a răspuns la apelurile ofițerilor de control. Păi, ofițerii nu sună. Niciodată! Ei știu unde te afli, vin și bat la ușă.

Se pare că ea nu le-a răspuns când au venit în locația în care declarase că va fi prezentă.

Există o prevedere pentru sportivii aflați în lotul de testare înregistrat, cei care comunică prin ADAMS (n.r. Anti-doping Administration & Management System).

Doar dacă primesc indicații de la cei care solicită control doping să-i sune în ultimele 5 minute, din fereastra de o oră, doar acei sportivi sunt sunați. Și asta se întâmplă foarte rar.

În rest, nu este sunată nicio persoană, niciun sportiv”.

  • Un sportiv nu are voie să rateze mai mult de 3 vizite în 12 luni ale ofițerilor anti-doping. În caz contrar, riscă o suspendare de 2 ani, care poate fi redusă până la maximum un an

GOLAZO.ro a întrebat și cum s-ar putea ca ofițerii ANAD să o controleze pe Ana Bărbosu, având în vedere că aceasta se află în SUA.

„Am văzut informația și nu știu de unde au scos-o, cum că sunt ofițerii ANAD. Este sub jurisdicția Federației Internaționale de Gimnastică și FIG are tot programul sportivilor dat la ITA. Toate disciplinele olimpice sunt acum sub egida ITA, Agenția Internațională de Testare”.

„Nu există, deocamdată, un caz Bărbosu”

Dacă nu a fost vorba despre ofițeri anti-doping ANAD, poate fi vorba despre cei din SUA?

Și aici răspunsul sursei a fost tranșant. „Pot fi ofițeri din SUA cei care ar putea să o controleze, pot fi din alte țări, pot fi trimiși ofițeri de la firme private de recoltare. Nu e obligatoriu să fie doar cei din Statele Unite ale Americii, acolo unde e Ana acum. Nu există, deocamdată, un caz. Deci nu există un caz de dopaj”.

Ana Maria Bărbosu nu e suspendată. Infirm categoric. Nu e vizată, în momentul de față, de nicio comisie Anti-doping, WADA, pe acest subiect. Aceste situații se fac publice. Înțeleg de unde au venit aceste afirmații, înțeleg și contextul, dar nu vreau să le comentez. Noi, avocații Anei, încercăm să o ajutăm să performeze cât mai bine pe plan sportiv. Sabin Gherdan, avocat Ana Maria Bărbosu

Sursa GOLAZO.ro s-a referit și la momentul greu prin care trece Ana Bărbosu, care trebuie să parcurgă un nou proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care va decide soarta medaliei olimpice de bronz de la sol.

„Nu înțeleg de ce a ieșit această știre acum, mai ales când știm ce presiune e pe ea cu medalia. Din punct de vedere psihic e foarte greu. Că eu, copil, fiind în locul ei, mi s-ar rupe sufletul și m-aș gândi că e atât de nedreaptă situația asta. Nu e ușor.

Și să mai vină și presa să zică aceste lucruri, fără nicio certitudine. Nu e corect. Deci noi avem stilul ăsta să distrugem psihic oamenii fără să avem o certitudine”.

ANAD: „Nu înseamnă automat o încălcare a reglementărilor anti-doping

GOLAZO.ro a luat legătura și în mod oficial cu ANAD, iar comunicatul trimis de instituție confirmă informațiile sursei noastre.

Agenția Națională Anti-Doping a ținut să sublinieze un lucru foarte important:

  • simpla absență de la domiciliu sau lipsa unui contact telefonic nu echivalează automat cu o încălcare a reglementărilor anti-doping.
  • o eventuală abatere de tip „test neefectuat/missed test” sau „necomunicare corectă a informațiilor de localizare/filling failure” poate fi reținută numai în urma parcurgerii procedurilor formale prevăzute de Codul Mondial Anti-Doping și Standardului Internațional pentru Gestionarea rezultatelor, cu respectarea dreptului sportivului de a oferi explicații și de a-și susține poziția.

DOPING WADA anad ana barbosu Sabin Gherdan
