U-BT Cluj Napoca a câștigat Cupa României la baschet masculin, după ce a învins-o în finală pe CSM Oradea, scor 85-84, gazda Final 8-ului

U-BT Cluj a ajuns fără emoții în ultimul act al Cupei României, după ce a trecut pe rând de Steaua (100-77) și de Dinamo (85-67), însă a tremurat serios în duelul cu CSM Oradea.

Cu mai puțin de 6 minute rămase din sfertul decisiv, „leii roșii” conduceau cu 7 puncte (78-71) și păreau că au înclinat balanța în favoarea lor, însă campioana României nu a cedat.

Formația antrenată de Mihai Silvășan a reușit un parțial de 8-0 și a preluat conducerea.

Finalul duelului din „Oradea Arena” a fost unul interzis cardiacilor.

U-BT Cluj avea un avantaj de 3 puncte (84-81) cu 30 de secunde rămase înainte de finalul meciului. Ardelenii au scăpat pe contraatac au încercat un alley-oop, dar Creek și Ceaser nu au fost pe aceeași lungime de undă, iar mingea le-a revenit orădenilor.

Jucătorii campioanei României au decis să nu faulteze, ceea ce i-a permis lui Lottie să restabilească egalitatea, cu 19 secunde rămase din meci.

Mihai Silvășan a cerut time-out, mingea a ajuns în brațele lui Daron Russell, care a obținut un fault, când tabela mai indica doar 2.7 secunde.

Baschetbalistul american naturalizat de naționala României a transformat una din cele două libere și a adus trofeul alb-negrilor.

7 Cupe a câștigat U-BT Cluj (2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024, 2026)

Daron Russell (27 de ani) a fost cel mai bun realizator al celor de la U-BT Cluj, cu 21 de puncte, 4 recuperări și 5 pase decisive.

Acesta a fost urmat de sârbul Dusan Miletic (27 de ani), cel care s-a remarcat cu 18 puncte, 9 recuperări și 2 pase decisive.

De alfel, pivotul campioanei României a fost ales și MVP-ul finalei.

De partea cealaltă, Jaizec Lottie (28 de ani) și Thomas Broleh (34 de ani) au ieșit în evidență, cu 25, respectiv 15 puncte.

„Ce finală ar fi dacă nu ar exista tensiune?”

La finalul partidei, Mihai Silvășan a oferit și el o primă reacție.

„Un meci foarte disputat, cum îi stă bine unei finale. Am încercat toată săptămâna să îi fac pe băieți să înțeleagă că nu va fi ușor. Unii dintre ei, jucând în două competiții diferite și puțin mai puternice decât Liga Națională, au avut tendința să trateze puțin superficial însă a fost treaba mea să le spun și să îi fac să simtă că nu va fi ușor, mai ales într-o finală cu Oradea, în care am experiență foarte, foarte multă, aici, la ei acasă.

Știam cu siguranță că nu vor ceda și își vor dori foarte mult să își adjudece trofeul.

Felicit echipa din Oradea pentru luptă. Fiecare dintre cele două formații putea câștiga. Cred eu că a fost un meci foarte bun pentru baschet. Mă bucur din nou că noi am ieșit învingători și ne-am adăugat un nou trofeu la palmares.

Puteam închide meciul puțin mai devreme, însă nu mă așteptam să îi dominăm, nu mă așteptam să câștigăm la 20 de puncte, evident, îmi doream, orice antrenor își dorește să nu aibă emoții pe final. Este o finală, am trecut prin foarte multe finale și într-un singur meci e foarte dificil de pronosticat un scor cum crede toată lumea că gata, suntem învingători și câștigăm la 20 de puncte.

Nici vorbă de așa ceva, nu m-am gândit la asta și cred eu că ar fi fost total greșit să așteptăm de la acest meci o victorie clară. Tensiunea unei finale există, vă dați seama, ce finală ar fi dacă nu ar exista tensiune și un anumit nivel de presiune? Face parte din joc, face parte din sport și este unul din motivele pentru care sportul este frumos, mai ales cel de echipă.

Mi-am dorit ca echipa mea să fie cea mai bună versiune a ei, cu siguranță nu am fost în cea mai bună versiune, am făcut multe greșeli, însă, până la urmă, învingătorii găsesc o cale de a ieși în față indiferent de ce se întâmplă și de problemele apărute pe parcursul unui joc”, a spus Silvășan, potrivit site-ului oficial al celor de la U- BT Cluj.

VIDEO. U-BT Cluj Napoca - CSM Oradea 85-84

A noua finală de Cupă a României pierdută de CSM Oradea

CSM Oradea nu a reușit să rupă blestemul și a ajuns la nouă finale consecutive pierdute în Cupa României.

2014: CSM CSU Oradea vs Energia Târgu Jiu – 55-58

2016: U-BT Cluj-Napoca vs CSM CSU Oradea – 82-75

2018: CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca – 61-64

2019: BC CSU Sibiu vs CSM CSU Oradea – 88-78

2020: U-BT Cluj-Napoca vs CSM CSU Oradea – 68-61

2021: CSM CSU Oradea vs CSO Voluntari – 65-72

2023: U-BT Cluj-Napoca vs CSM CSU Oradea – 78-65

2025: CSO Voluntari vs CSM CSU Oradea – 93-83

2026: CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca – 83-84

Pentru antrenorul Cristi Achim a fost ultima șansă de a pune mâna pe trofeul Cupei României. Recent, antrenorul în vârstă de 55 de ani și-a anunțat plecarea de la CSM Oradea la finele sezonului curent, după o perioadă de 16 ani.

