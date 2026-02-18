Tragedie la Petrolul Jucătorul ploieștenilor a murit la doar 16 ani, după un accident înfiorător 

Mario Cofaru, component al echipei U17 al celor de la Petrolul Ploiești, a murit la doar 16 ani, după ce a fost lovit de tren!

Tragicul incident s-a petrecut în zona orașului Comarnic în jurul orei 14:35.

Din primele cercetări, Mario se deplasa printre liniile de cale ferată, moment în care a fost lovit de un tren care circula pe ruta Galaţi-Braşov, informează observatorulph.ro.

Mario Cofaru, juniorul Petrolului, a murit la doar 16 ani!

Personalul medical ajuns la fața locului a efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire a trebuit să constate decesul tânărului.

Mecanicul trenului a fost și el supus unui test cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ.

Petrolul a anunțat și ea decesul lui Mario Cofaru printr-o postare pe rețelele de socializare.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.

Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, se arată în anunțul de pe paginile clubului ale Petrolului.

