Emoții la Bodo/Glimt - Inter FOTO. Echipa lui Cristi Chivu a luat  legătura cu UEFA + marea temere a nerazzurrilor
Gazonul de pe stadionul celor de la Bodo Glimt/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Emoții la Bodo/Glimt - Inter FOTO. Echipa lui Cristi Chivu a luat legătura cu UEFA + marea temere a nerazzurrilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 21:47
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 21:47
  • BODO/GLIMT - INTER. Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) se teme de accidentări, după ce suprafața sintetică a fost deteriorată serios de utilajele de deszăpezire, motiv pentru care a luat legătura cu UEFA.
  • Bodo/Glimt - Inter este în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Cu doar câteva ore înaintea partidei de pe stadionul „Aspmyra” din Bodo, cunoscut drept „Iadul de Gheață”, presa din Italia a venit cu precizări despre starea gazonului artificial.

Bodo/ Glimt - Inter. „Nerazzurrii” au luat legătura cu UEFA

Gazzetta dello Sport scrie că Inter a luat legătura și cu UEFA.

„Lucrările de deszăpezire au avariat terenul. Nu se așteaptă ca meciul să fie pus în pericol, dar nerazzurrii se tem de accidentări.

Cu doar câteva ore înainte de meci, mai ales pe una dintre cele două linii laterale, gazonul are încă denivelări periculoase pentru jucători.

Totul este din vina ninsorilor din ultimele zile și a celor 80 de tone de zăpadă adunată în 24 de ore. Pentru a curăța terenul, utilajele folosite de clubul norvegian au ridicat efectiv gazonul sintetic, lăsând în urmă depresiunile care acum cauzează îngrijorare pentru Inter.

Foto: Gazzeta Dello Sport Foto: Gazzeta Dello Sport
Foto: Gazzeta Dello Sport

Încă de ieri, în timpul antrenamentului oficial de dinaintea meciului, antrenorul nerazzurrilor, Cristian Chivu, s-a oprit asupra acelei porțiuni de teren denivelate, la limita regulamentului și, cu siguranță, nepotrivită pentru nivelul înalt al Ligii Campionilor.

Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni
Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni

Galerie foto (6 imagini)

Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni Inter, probleme cu tereneul sintetic înainte de meciul cu Bodo/Glimt. Foto: captură X/@franvanni
+6 Foto
labels.photo-gallery

Tehnicianul român a cerut ca situația să fie rezolvată cât mai curând posibil și, în timpul aceleiași ședințe de pregătire, unii dintre jucătorii săi au constatat direct cât de problematic este să te miști pe o bucată de teren aflată în astfel de condiții.

N-a existat niciun protest oficial, dar Inter a reiterat azi necesitatea intervenției pe teren pentru a preveni accidentarea jucătorilor și a comunicat direct cu clubul norvegian și cu UEFA în timpul întâlnirilor programate pentru ziua meciului”, scrie Gazzeta dello Sport.

Bodo/Glimt și-a luat toate măsurile de precauție

Oficialii celor de la Bodo/Glimt încearcă să facă tot posibilul pentru ca partida să se desfășoară în cele mai bune condiții.

Cu aproximativ două ore înainte de startul meciului, un tractor a cernut suprafața sintetică, pulverizând apă amestecată cu un antigel special pentru a reduce dunele care s-au format, în special pe benzile exterioare ale suprafeței, mai menționează sursa citată.

Foto: Gazetta dello Sport Foto: Gazetta dello Sport
Foto: Gazetta dello Sport

Brigada de arbitri, condusă de germanul Siebert, va inspecta terenul și se speră că terenul va reveni la normal până la ora partidei.

