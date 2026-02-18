Speranțe pentru Adrian Mititelu  Judecătorii cer de la DNA dosarul penal închis după dezafilierea Craiovei

Adrian Mititelu luptă pe toate fronturile pentru a redeschide disputa juridică legată de dezafilierea SC Fotbal Club U Craiova SA din 2011. Miercuri, 18 februarie, au avut loc trei termene importante.

La Judecătoria Sectorului 6 București, în dosarul de revizuire în care FCU Craiova se judecă cu Liga Profesionistă de Fotbal, instanța a amânat procesul până pe 13 mai 2026 pentru „atașarea dosarelor penale”, considerate relevante pentru caz.

Adrian Mititelu, despre dosarul penal cerut de la DNA: „Are legătură cu falsificarea Adunărilor Generale”

Contactat de GOLAZO.ro, Adrian Mititelu a explicat miza: „Dosarul are legătură cu falsificarea Adunărilor Generale, în care DNA a dat clasare pe prescripție”.

Practic, judecătorul a apreciat că sunt necesare lămuriri suplimentare înainte de a se pronunța asupra admisibilității și temeiniciei revizuirii.

Pentru FCU Craiova, acest pas procedural înseamnă că instanța va analiza inclusiv documente provenite din sfera penală, considerate relevante pentru cauza civilă.

Faptul că instanța a cerut să analizeze actele din dosarul penal de la Direcția Națională Anticorupție îi oferă noi speranțe lui Adrian Mititelu.

Două verdicte nefavorabile la Tribunal pentru Mititelu

În paralel, la Tribunalul București, Adrian Mititelu a primit două decizii similare, în dosarele în care a încercat să conteste actele privind dezafilierea din 2011.

În ambele cazuri, unul împotriva FRF și celălalt împotriva LPF, instanța a respins cererea clubului aflat în faliment. Tribunalul a apreciat că persoana care a introdus procesele nu avea dreptul legal să facă acest lucru.

Din această cauză, judecătorul nu a analizat fondul cauzei și nici cererea formulată de FCU Craiova de a anula documente oficiale din 2014, pe care le consideră falsificate.

Practic, tribunalul nu a intrat în analiza faptelor sau a acuzațiilor, ci a considerat că procedura nu a fost făcută corect. Hotărârile pot fi contestate prin apel, iar Adrian Mititelu a declarat că va face acest pas.

Adrian Mititelu, peste 100 de procese cu FRF în 15 ani

Astfel, bătălia juridică privind efectele și legalitatea actelor care au stat la baza dezafilierii din 2011 continuă, pe mai multe fronturi.

În cei 15 ani de la decizia controversată a Comitetului Executiv al FRF, condus atunci de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, Adrian Mititelu a inițiat peste 100 de procese împotriva Federației Române de Fotbal și a celor pe care îi consideră responsabili pentru dezafilierea echipei sale.

