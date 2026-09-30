Veste uriașă pentru fanii lui U-BT Cluj Meciurile campioanei României din Eurocup și ABA League se văd în România! Prima partidă e în această seară

U-BT Cluj Napoca va evolua și în acest sezon în Eurocup și ABA League, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă.

va evolua și în acest sezon în Eurocup și ABA League, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă. Meciurile campioanei României se vor vedea și la TV.

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Formația antrenată de Mihai Silvășan ar fi trebuit să debuteze în ABA League pe 27 septembrie, dar meciul din deplasare contra celor de la Mega Basket (Serbia) a fost anulat.

Liga Adriatică a emis un comunicat în care a a precizat că vechii arbitri i-au amenințat și i-au șantajat pe cei noi prin intermediul unor mail-uri, motiv pentru care etapa a fost amânată.

Meciurile lui U BT Cluj din Eurocup și ABA League se văd la Prima Sport

Astfel, campioana României va juca primul meci oficial din acest sezon în Eurocup. Alb-negrii se vor deplasa în capitala Italiei pentru duelul cu Maxima Roma, programat în această seară de la ora 22:00.

Partida va putea fi urmărită pe Prima Sport 1.

De altfel, U-BT Cluj a anunțat pe rețelele de socializare că toate meciurile echipei din EuroCup și ABA League vor putea fi urmărite pe Prima Sport, în comentariul lui Cosmin Petrescu.

Sezonul trecut postul a transmis doar partidele din Eurocup, după ce negocierile cu reprezentanții deținătorilor drepturilor TV pentru ABA League au eșuat pe ultima sută de metri.

Programul lui U-BT Cluj Napoca în Eurocup

TUR

Etapa 1 – 30 septembrie 2026:

Maxima Roma – U-Banca Transilvania

– 30 septembrie 2026: Maxima Roma – Etapa 2 – 7 octombrie 2026:

U-Banca Transilvania – Umana Reyer Veneția

– 7 octombrie 2026: – Umana Reyer Veneția Etapa 3 – 14 octombrie 2026:

Siaulai Basketball – U-Banca Transilvania

– 14 octombrie 2026: Siaulai Basketball – Etapa 4 – 21 octombrie 2026:

U-Banca Transilvania – London Lions

– 21 octombrie 2026: – London Lions Etapa 5 – 27 octombrie 2026:

Skyliners Frankfurt – U-Banca Transilvania

– 27 octombrie 2026: Skyliners Frankfurt – Etapa 6 – 4 noiembrie 2026:

La Laguna Tenerife – U-Banca Transilvania

– 4 noiembrie 2026: La Laguna Tenerife – Etapa 7 – 10 noiembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Turk Telekom Ankara

RETUR

Etapa 8 – 18 noiembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Maxima Roma

– 18 noiembrie 2026: – Maxima Roma Etapa 9 – 9 decembrie 2026:

Umana Reyer Veneția – U-Banca Transilvania

– 9 decembrie 2026: Umana Reyer Veneția – Etapa 10 – 16 decembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Siaulai Basketball

– 16 decembrie 2026: – Siaulai Basketball Etapa 11 – 23 decembrie 2026:

London Lions – U-Banca Transilvania

– 23 decembrie 2026: London Lions – Etapa 12 – 30 decembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Skyliners Frankfurt

– 30 decembrie 2026: – Skyliners Frankfurt Etapa 13 – 5 ianuarie 2027:

U-Banca Transilvania – La Laguna Tenerife

– 5 ianuarie 2027: – La Laguna Tenerife Etapa 14 – 13 ianuarie 2027:

Turk Telekom Ankara – U-Banca Transilvania

În sezonul trecut, campioana României a fost eliminată în sferturile de finală ale competiției, după ce a pierdut cu Bahcesehir (Turcia), scor 72-76.

Program U-BT Cluj în ABA League

Etapa 2 , 3 octombrie:

BC Vienna - U-Banca Transilvania

, 3 octombrie: BC Vienna - Etapa 3 , 10 octombrie:

U-Banca Transilvania – BC Dubai

, 10 octombrie: – BC Dubai Etapa 4 , 18 octombrie:

Spartak Office Shoes Subotica - U-Banca Transilvania

, 18 octombrie: Spartak Office Shoes Subotica - Etapa 5 , 26 octombrie:

SC Derby – U-Banca Transilvania

, 26 octombrie: SC Derby – Etapa 6 , 2 noiembrie:

Partizan Mozzart Bet Belgrad – U-Banca Transilvania

, 2 noiembrie: Partizan Mozzart Bet Belgrad – Etapa 7 , 8 noiembrie

U-Banca Transilvania - Bosna BH Telecom

, 8 noiembrie - Bosna BH Telecom Etapa 8 , 14 noiembrie:

U-Banca Transilvania – Perspektiva Ilirija

, 14 noiembrie: – Perspektiva Ilirija Etapa 9 , 22 noiembrie:

U-Banca Transilvania – Zadar

, 22 noiembrie: – Zadar Etapa 10 , 6 decembrie:

Bosna BH Telecom – U-Banca Transilvania

, 6 decembrie: Bosna BH Telecom – Etapa 11 , 21 ianuarie:

U-Banca Transilvania – SC Derby

, 21 ianuarie: – SC Derby Etapa 12 , 20 decembrie:

Zadar – U-Banca Transilvania

, 20 decembrie: Zadar – Etapa 13 , 26 decembrie:

U-Banca Transilvania – Partizan Mozzart Bet Belgrad

, 26 decembrie: – Partizan Mozzart Bet Belgrad Etapa 14 , 4 ianuarie:

BC Dubai – U-Banca Transilvania

, 4 ianuarie: BC Dubai – Etapa 15 , 10 ianuarie:

U-Banca Transilvania – Spartak Office Shoes Subotica

, 10 ianuarie: – Spartak Office Shoes Subotica Etapa 16 , 16 ianuarie:

U-Banca Transilvania – Mega Superbet Belgrad

, 16 ianuarie: – Mega Superbet Belgrad Etapa 17 , 24 ianuarie:

U-Banca Transilvania – BC Vienna

, 24 ianuarie: – BC Vienna Etapa 18, 28 ianuarie:

Perspektiva Ilirija – U-Banca Transilvania

*Partida tur cu Mega Basket urmează să fie programată la o dată ulterioară.

În ceea ce privește Liga Națională de Baschet, U-BT Cluj Napoca, campioana ultimelor 6 ediții, va juca direct în play-off, scenariu similar ca în stagiunea precedentă.

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