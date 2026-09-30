Veste uriașă pentru fanii lui U-BT Cluj Meciurile campioanei României din Eurocup și ABA League se văd în România! Prima partidă e în această seară

- U-BT Cluj Napoca va evolua și în acest sezon în Eurocup și ABA League, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă.
- Meciurile campioanei României se vor vedea și la TV.
Formația antrenată de Mihai Silvășan ar fi trebuit să debuteze în ABA League pe 27 septembrie, dar meciul din deplasare contra celor de la Mega Basket (Serbia) a fost anulat.
Liga Adriatică a emis un comunicat în care a a precizat că vechii arbitri i-au amenințat și i-au șantajat pe cei noi prin intermediul unor mail-uri, motiv pentru care etapa a fost amânată.
Meciurile lui U BT Cluj din Eurocup și ABA League se văd la Prima Sport
Astfel, campioana României va juca primul meci oficial din acest sezon în Eurocup. Alb-negrii se vor deplasa în capitala Italiei pentru duelul cu Maxima Roma, programat în această seară de la ora 22:00.
Partida va putea fi urmărită pe Prima Sport 1.
De altfel, U-BT Cluj a anunțat pe rețelele de socializare că toate meciurile echipei din EuroCup și ABA League vor putea fi urmărite pe Prima Sport, în comentariul lui Cosmin Petrescu.
Sezonul trecut postul a transmis doar partidele din Eurocup, după ce negocierile cu reprezentanții deținătorilor drepturilor TV pentru ABA League au eșuat pe ultima sută de metri.
Programul lui U-BT Cluj Napoca în Eurocup
TUR
- Etapa 1 – 30 septembrie 2026:
Maxima Roma – U-Banca Transilvania
- Etapa 2 – 7 octombrie 2026:
U-Banca Transilvania – Umana Reyer Veneția
- Etapa 3 – 14 octombrie 2026:
Siaulai Basketball – U-Banca Transilvania
- Etapa 4 – 21 octombrie 2026:
U-Banca Transilvania – London Lions
- Etapa 5 – 27 octombrie 2026:
Skyliners Frankfurt – U-Banca Transilvania
- Etapa 6 – 4 noiembrie 2026:
La Laguna Tenerife – U-Banca Transilvania
- Etapa 7 – 10 noiembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Turk Telekom Ankara
RETUR
- Etapa 8 – 18 noiembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Maxima Roma
- Etapa 9 – 9 decembrie 2026:
Umana Reyer Veneția – U-Banca Transilvania
- Etapa 10 – 16 decembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Siaulai Basketball
- Etapa 11 – 23 decembrie 2026:
London Lions – U-Banca Transilvania
- Etapa 12 – 30 decembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Skyliners Frankfurt
- Etapa 13 – 5 ianuarie 2027:
U-Banca Transilvania – La Laguna Tenerife
- Etapa 14 – 13 ianuarie 2027:
Turk Telekom Ankara – U-Banca Transilvania
- În sezonul trecut, campioana României a fost eliminată în sferturile de finală ale competiției, după ce a pierdut cu Bahcesehir (Turcia), scor 72-76.
Program U-BT Cluj în ABA League
- Etapa 2, 3 octombrie:
BC Vienna - U-Banca Transilvania
- Etapa 3, 10 octombrie:
U-Banca Transilvania – BC Dubai
- Etapa 4, 18 octombrie:
Spartak Office Shoes Subotica - U-Banca Transilvania
- Etapa 5, 26 octombrie:
SC Derby – U-Banca Transilvania
- Etapa 6, 2 noiembrie:
Partizan Mozzart Bet Belgrad – U-Banca Transilvania
- Etapa 7, 8 noiembrie
U-Banca Transilvania - Bosna BH Telecom
- Etapa 8, 14 noiembrie:
U-Banca Transilvania – Perspektiva Ilirija
- Etapa 9, 22 noiembrie:
U-Banca Transilvania – Zadar
- Etapa 10, 6 decembrie:
Bosna BH Telecom – U-Banca Transilvania
- Etapa 11, 21 ianuarie:
U-Banca Transilvania – SC Derby
- Etapa 12, 20 decembrie:
Zadar – U-Banca Transilvania
- Etapa 13, 26 decembrie:
U-Banca Transilvania – Partizan Mozzart Bet Belgrad
- Etapa 14, 4 ianuarie:
BC Dubai – U-Banca Transilvania
- Etapa 15, 10 ianuarie:
U-Banca Transilvania – Spartak Office Shoes Subotica
- Etapa 16, 16 ianuarie:
U-Banca Transilvania – Mega Superbet Belgrad
- Etapa 17, 24 ianuarie:
U-Banca Transilvania – BC Vienna
- Etapa 18, 28 ianuarie:
Perspektiva Ilirija – U-Banca Transilvania
*Partida tur cu Mega Basket urmează să fie programată la o dată ulterioară.
În ceea ce privește Liga Națională de Baschet, U-BT Cluj Napoca, campioana ultimelor 6 ediții, va juca direct în play-off, scenariu similar ca în stagiunea precedentă.