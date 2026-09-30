Veste uriașă pentru fanii lui U-BT Cluj Meciurile campioanei României din Eurocup și ABA League se văd în România! Prima partidă e în această seară
Baschet

Veste uriașă pentru fanii lui U-BT Cluj Meciurile campioanei României din Eurocup și ABA League se văd în România! Prima partidă e în această seară

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 18:25
  • U-BT Cluj Napoca va evolua și în acest sezon în Eurocup și ABA League, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă.
  • Meciurile campioanei României se vor vedea și la TV.
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Formația antrenată de Mihai Silvășan ar fi trebuit să debuteze în ABA League pe 27 septembrie, dar meciul din deplasare contra celor de la Mega Basket (Serbia) a fost anulat.

Liga Adriatică a emis un comunicat în care a a precizat că vechii arbitri i-au amenințat și i-au șantajat pe cei noi prin intermediul unor mail-uri, motiv pentru care etapa a fost amânată.

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Meciurile lui U BT Cluj din Eurocup și ABA League se văd la Prima Sport

Astfel, campioana României va juca primul meci oficial din acest sezon în Eurocup. Alb-negrii se vor deplasa în capitala Italiei pentru duelul cu Maxima Roma, programat în această seară de la ora 22:00.

Partida va putea fi urmărită pe Prima Sport 1.

De altfel, U-BT Cluj a anunțat pe rețelele de socializare că toate meciurile echipei din EuroCup și ABA League vor putea fi urmărite pe Prima Sport, în comentariul lui Cosmin Petrescu.

Sezonul trecut postul a transmis doar partidele din Eurocup, după ce negocierile cu reprezentanții deținătorilor drepturilor TV pentru ABA League au eșuat pe ultima sută de metri.

Programul lui U-BT Cluj Napoca în Eurocup

TUR

  • Etapa 1 – 30 septembrie 2026:
    Maxima Roma – U-Banca Transilvania
  • Etapa 2 – 7 octombrie 2026:
    U-Banca Transilvania – Umana Reyer Veneția
  • Etapa 3 – 14 octombrie 2026:
    Siaulai Basketball – U-Banca Transilvania
  • Etapa 4 – 21 octombrie 2026:
    U-Banca Transilvania – London Lions
  • Etapa 5 – 27 octombrie 2026:
    Skyliners Frankfurt – U-Banca Transilvania
  • Etapa 6 – 4 noiembrie 2026:
    La Laguna Tenerife – U-Banca Transilvania
  • Etapa 7 – 10 noiembrie 2026:
    U-Banca Transilvania – Turk Telekom Ankara

RETUR

  • Etapa 8 – 18 noiembrie 2026:
    U-Banca Transilvania – Maxima Roma
  • Etapa 9 – 9 decembrie 2026:
    Umana Reyer Veneția – U-Banca Transilvania
  • Etapa 10 – 16 decembrie 2026:
    U-Banca Transilvania – Siaulai Basketball
  • Etapa 11 – 23 decembrie 2026:
    London Lions – U-Banca Transilvania
  • Etapa 12 – 30 decembrie 2026:
    U-Banca Transilvania – Skyliners Frankfurt
  • Etapa 13 – 5 ianuarie 2027:
    U-Banca Transilvania – La Laguna Tenerife 
  • Etapa 14 – 13 ianuarie 2027:
    Turk Telekom Ankara – U-Banca Transilvania
  • În sezonul trecut, campioana României a fost eliminată în sferturile de finală ale competiției, după ce a pierdut cu Bahcesehir (Turcia), scor 72-76.

Program U-BT Cluj în ABA League

  • Etapa 2, 3 octombrie:
    BC Vienna - U-Banca Transilvania
  • Etapa 3, 10 octombrie:
    U-Banca Transilvania – BC Dubai
  • Etapa 4, 18 octombrie:
    Spartak Office Shoes Subotica - U-Banca Transilvania
  • Etapa 5, 26 octombrie:
    SC Derby – U-Banca Transilvania
  • Etapa 6, 2 noiembrie:
    Partizan Mozzart Bet Belgrad – U-Banca Transilvania
  • Etapa 7, 8 noiembrie
    U-Banca Transilvania - Bosna BH Telecom
  • Etapa 8, 14 noiembrie:
    U-Banca Transilvania – Perspektiva Ilirija
  • Etapa 9, 22 noiembrie:
    U-Banca Transilvania – Zadar
  • Etapa 10, 6 decembrie:
    Bosna BH Telecom – U-Banca Transilvania
  • Etapa 11, 21 ianuarie:
    U-Banca Transilvania – SC Derby
  • Etapa 12, 20 decembrie:
    Zadar – U-Banca Transilvania
  • Etapa 13, 26 decembrie:
    U-Banca Transilvania – Partizan Mozzart Bet Belgrad
  • Etapa 14, 4 ianuarie:
    BC Dubai – U-Banca Transilvania
  • Etapa 15, 10 ianuarie:
    U-Banca Transilvania – Spartak Office Shoes Subotica
  • Etapa 16, 16 ianuarie:
    U-Banca Transilvania – Mega Superbet Belgrad
  • Etapa 17, 24 ianuarie:
    U-Banca Transilvania – BC Vienna
  • Etapa 18, 28 ianuarie:
    Perspektiva Ilirija – U-Banca Transilvania

*Partida tur cu Mega Basket urmează să fie programată la o dată ulterioară.

În ceea ce privește Liga Națională de Baschet, U-BT Cluj Napoca, campioana ultimelor 6 ediții, va juca direct în play-off, scenariu similar ca în stagiunea precedentă.

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