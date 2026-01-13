U-BT Cluj, victorie în EuroCup  Clujenii au învins fără probleme Hamburg » Cum arată clasamentul

U BT Cluj a câștigat meciul cu Towers Hamburg, scor 103-92 (50-39), în etapa #14 din grupa A a BKT EuroCup.

Formația clujeană înregistrase anterior două înfrângeri, una în EuroCup, cealaltă în ABA League.

Formația clujeană a dominat de la un capăt la altul partida cu singura formație din competiție care nu a reușit nicio victorie în acest sezon de EuroCup.

Darron Russel, cu 23 de puncte, 4 recuperări și 5 pase decisive, dar și Mitchell Creek, cu 20 de puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive, au fost remarcații formației ardelene.

De asemenea, Karel Guzman a avut și el o prestație remarcabilă, reușind să puncteze de 12 ori, să facă 12 recuperări și să ofere 7 pase decisive.

Din tabăra oaspeților, cei mai buni oameni au fost Zacharie Perrin și Devon Daniels, care au reușit să înscrie 19, respectiv 13 puncte.

Ca urmare a acestui rezultat, U-BT Cluj ocupă poziția 4 din 10 în EuroCup, poziție care duce în optimile competiției.

Următorul meci pe care îl vor disputa clujenii este programat pe 20 ianuarie, în deplasare, cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

Clasamentul din Grupa A a EuroCup:

1. Hapoel Jerusalem - 0.846

2. Bahcesehir Koleji - 0.643

3. Cedevita Olimpija Ljubljana - 0.643

4. U-BT Cluj-Napoca - 0.571

5. Manresa - 0.571

6. Venezia - 0.571

7. Aris Salonic - 0.462

8. Neptunas - 0.429

9. Slask Wroclaw - 0.308

10. Towers Hamburg - 0.000

