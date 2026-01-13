„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre posibila plecare a lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul formației giuleștene.

Conducătorul a menționat suma pentru care Rapid ar fi gata să renunțe la golgheterul său.

Victor Angelescu, despre ofertele pentru Alex Dobre: „Pentru suma asta, probabil că am accepta”

Întrebat dacă Alexandru Dobre ar putea să părăsească Rapidul, conducătorul giuleștenilor a anunțat că orice jucător va pleca doar dacă suma este una de nerefuzat.

În cazul lui Dobre, Angelescu a declarat că clubul ar fi gata să îl cedeze pentru 4 milioane de euro.

„Eu nu știu să fi primit ofertă oficială la club pentru Dobre. Știu că sunt multe cluburi interesate. Am avut inclusiv în vară ofertă foarte importantă și nu l-am lăsat să plece, pentru aproximativ 2 milioane de euro.

Nu l-am lăsat pentru că este căpitanul echipei, un jucător foarte important pentru noi și strategia noastră este să mergem pe continuitate și să ținem jucătorii foarte buni, pentru a câștiga un trofeu.

Dacă vine o ofertă de nerefuzat pentru absolut orice jucător, nu ai cum să îl ții în România. Cine vine cu o asemenea ofertă vine și cu un salariu pe măsură, e clar, nu mai poți să îl ții”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

Pe 2 milioane de euro nu l-am vinde niciodată pe Dobre, dar pe 4 milioane probabil că da! Victor Angelescu, președinte Rapid

În actualul sezon, Alex Dobre a jucat 23 de meciuri pentru Rapid în campionat și Cupa României, reușind să marcheze 13 goluri.

VIDEO. Unul dintre cele două goluri înscrise de Alex Dobre în Rapid - Farul 3-1

