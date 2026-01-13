Renata Zarazua (28 de ani, 84 WTA) a postat o fotografie după un meci disputat în Australia.

Jucătoarea din Mexic a atras atenția asupra soarelui de acolo, înainte de startul Grand Slam-ului Australian Open.

Zarazua evoluează în prezent la turneul australian WTA Hobart, unde s-a calificat în optimi. După Hobart, Zarazua va încerca să intre pe tabloul principal de la Melbourne.

Renata Zarazua s-a ales cu arsuri severe înainte de Australian Open

Primul turneu de Grand Slam al anului le-ar putea pune probleme sportivilor, însă nu din punct de vedere al organizării, ci din cauza soarelui foarte puternic.

Deși temperaturile nu sunt ridicate, soarele poate cauza arsuri severe ale pielii, așa cum s-a întâmplat în cazul Renatei Zarazua, care a postat o fotografie cu spatele său, în urma pregătirilor din Australia, cu mesajul: „Nu e de glumă cu soarele australian”.

foto: instagram/Renata Zarazua

Sportiva concurează în prezent la turneul WTA de la Hobart, iar apoi se va pregăti pentru Australian Open, turneu care se va desfășura între 18 ianuarie și 1 februarie.

Zarazua a intrat în istorie în august anul trecut, învingând-o pe Madison Keys și devenind prima jucătoare mexicană care a câștigat în fața unei favorite din top 10 WTA la un turneu de Grand Slam, din 1995 încoace, potrivit thesun.co.uk.

