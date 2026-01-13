„A mai fost împușcat de 2-3 ori” Adrian Mutu, despre asasinarea omului care l-a transferat în Franța: „Viața pe care a trăit-o...”

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre asasinarea lui Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez AC Ajaccio.

Orsoni este omul care l-a dus pe Adrian Mutu în Franța, la Ajaccio, unde „Briliantul” a evoluat timp de doi ani, între 2012 și 2014.

Fostul conducător a murit după ce a fost împușcat chiar la înmormântarea mamei sale.

Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: „A mai fost împușcat de 2-3 ori”

„Briliantul” a dezvăluit că Orsoni mai trecuse printr-o tentativă de asasinat, fiind împușcat de mai multe ori.

„Am rămas șocat. Nu mă așteptam ca după atâția ani încă să mai fie căutat la modul ăsta. Știam că a mai trecut printr-o tentativă de asasinare în care a supraviețuit, deși a fost împușcat de 2-3 ori.

Are experiență din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu să-l ierte că mai facem și o glumă.

Dar viața pe care a trăit-o... noi în sport știm din ce partid făcea parte, ce a făcut. Mai departe știi cum se zice, dacă ridici sabia de sabie mori. Asta i s-a întâmplat și lui.

Nu am mai vorbit de mult cu el la telefon. Problemele lui mari erau înaltă parte, nu la fotbal, care era o distracție”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Cine a fost Alain Orsoni

După ce și-a terminat studiile la Paris, Orsoni a devenit unul dintre liderii formațiunii politice FLNC, înainte de a-și fonda propriul partid, Mișcarea pentru Autodeterminare (MPA).

Orsoni a părăsit Corsica în 1996 și a trăit timp de 13 ani în Florida, apoi s-a mutat în Nicaragua, acolo unde a fost implicat în industria jocurilor de noroc. După ce a părăsit Nicaragua, acesta a locuit pentru o perioadă în Spania.

Orsoni a condus clubul de fotbal AC Ajaccio în două perioade, 2008-2015 și 2022-2023, el fiind omul care l-a adus pe Adrian Mutu la echipă în 2012, după ce atacantul român o părăsise pe Cesena.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport