„Dacă ne pierdem capul și facem dramă...” Nistor și Chipciu, reacții amare după eliminarea cu Dinamo Kiev: „Să mai mergem pe la biserică” +11 foto
Alex Chipciu. Foto: Sportpictures
Europa League

„Dacă ne pierdem capul și facem dramă...” Nistor și Chipciu, reacții amare după eliminarea cu Dinamo Kiev: „Să mai mergem pe la biserică”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 23:59
  • U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League.
  • Alex Chipciu (37 de ani) și Dan Nistor (38 de ani) au vorbit despre seria negativă pe care o traversează în meciurile decise de la punctul cu var.
  • După două partide fără gol, tur-retur, calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde formația ucraineană s-a impus cu 4-2.
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Ardelenii coboară în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor juca împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Meciul de acasă se va disputa la Sfântu-Gheorghe.

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Nistor și Chipciu, reacții amare după eliminarea cu Dinamo Kiev: „Să mai mergem pe la biserică”

La finalul partidei, Alexandru Chipciu a încercat să scoată în evidență faptul că U Cluj a reușit să țină piept lui Dinamo Kiev pe parcursul timpului regulamentar și a celor două reprize de extra-time.

„Am suferit mult, dar în repriza a doua și în prelungiri am simțit că puteam înscrie.

Dacă ne pierdem capul, facem dramă și nu ne dăm seama că am fost 120 minute azi și 90 în Polonia la egalitate cu o superechipă, o să avem de suferit.

Am simțit treaba asta deja, nu trebuie să ne pierdem reperele. Să luăm lcururile pozitive, nu ne dădea nimeni nicio șansă să ajungem măcar la 11 metri azi.

Nu putem spune că n-am avut o tactică la penalty-uri, dar echipele adverse au bătut 14 pernalty-uri, toate gol.

Sunt mândru, băieții au dat tot ce au avut mai bun, s-au autodepășit. După atâția ani am jucat în Europa acasă… Am ajuns departe, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev”, a spus Chipciu la Prima Sport.

U Cluj - Dinamo Kiev FOTO Sportpictures (2).jpg
U Cluj - Dinamo Kiev FOTO Sportpictures (2).jpg

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Dan Nistor a transformat prima execuție a clujenilor, însă Codrea și Chipciu au ratat următoarele două lovituri.

Ovidiu Bic a înscris și el, dar ucrainenii au reușit să marcheze toate golurile și s-au calificat mai departe!

Parcă sunt blestemat, e a cincea înfrângere pentru mine la 11 metri. Suporterii meritau calificarea, dar din păcate asta e soarta noastră. Trebuie să facem ceva să nu mai ajungem la loviturile de departajare, să găsim o soluție. Și să mai mergem pe la biserică, să mai țină și Dumnezeu cu noi Dan Nistor

Cele 5 dueluri pierdute de Nistor în carieră, la 11 metri: două Cupe, o Supercupă, calificarea în Europa League cu U Cluj și calificarea în Conference League la Craiova.

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