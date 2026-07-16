Blestemul Balonului de Aur Niciun câștigător al trofeului nu a cucerit Mondialul anul următor. Cine sunt cei 17: de la Di Stefano la Dembele

Dembele părea gata să devină primul campion mondial imediat după ce a câștigat Balonul de Aur. Francezul a fost însă eliminat în semifinalele CM 2026.

Nu mai puțin de 17 mari jucători au eșuat în tentativa de a realiza „dubla” consecutivă Ballon d’Or - CM. Printre ei, Messi și ambii Ronaldo.

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De când a apărut acest trofeu, Balonul de Aur, în 1956, s-a urmărit constant legătura cu Mondialul.

Cine va fi primul Ballon d’Or care devine și campion al lumii imediat, anul următor, cât timp el este încă deținătorul celui mai important trofeu individual?

Dembele, ultima încercare eșuată: Balon de Aur fără Mondial

O întrebare care nu are răspuns deocamdată. În 70 de ani, nimeni nu a realizat această performanță. S-a transformat aproape într-un blestem.

Ousmane Dembele, cel mai valoros jucător în 2025, părea să fie cel care rupe acest blestem.

Până în semifinale, naționala Franței a impresionat la CM 2026, iar el a fost printre albaștrii de top.

MVP la 4-1 cu Norvegia, ultimul meci al grupei I, în care a reușit un hattrick spectaculos.

5 goluri a marcat Ousmane Dembele până acum la CM 2026, al 6-lea în clasamentul golgheterilor. Are și două assisturi

Înfrângerea în fața Spaniei, 0-2, i-a blocat și lui Dembele calea spre „dubla” Balonul de Aur - CM.

Cinci Baloane de Aur au pierdut Mondialul în finală

Se alătură unui lung șir de staruri premiate cu Ballon d’Or fără titlul mondial anul următor. Mulți au fost campioni ai lumii, dar nu ca deținători BdO.

Cinci dintre ei s-au oprit în finala CM, amintește L’Equipe:

Rivera (Italia 1970), Johan Cruyff (Olanda 1974), Karl-Heinz Rummenigge (RFG 1982), Roberto Baggio (Italia 1994) și Ronaldo (Brazilia 1998).

Un singur jucător a atacat de două ori Mondialul ca Balon de Aur. Două tentative, două nereușite:

Cristiano Ronaldo (Portugalia 2014-2018).

Cristiano Ronaldo a rămas cu bucuria câștigării Balonului de Aur. Are 5 trofee în total. Foto: Imago

Ce au făcut cei 17 câștigători ai Balonului de Aur la următorul Mondial

1958, Alfredo Di Stefano (Spania): nu s-a calificat.

1962, Omar Sivori (Italia): eliminat în primul tur.

1966, Eusebio (Portugalia): eliminat în semifinale (1-2 cu Anglia).

1970, Gianni Rivera (Italia): învins în finală (1-4 cu Brazilia).

1974, Johan Cruyff (Olanda): învins în finală (1-2 cu RFG).

1978, Alan Simonsen (Danemarca): nu s-a calificat.

1982, Karl-Heinz Rummenigge (RFG): învins în finală (1-3 cu Italia).

1986, Michel Platini (Franța): eliminat în semifinale (0-2 cu RFG).

1990, Marco van Basten (Olanda): eliminat în „optimi” (1-2 cu Germania).

1994, Roberto Baggio (Italia): învins în finală (0-0, 2-3 la penaltyuri cu Brazilia).

1998, Ronaldo (Brazilia): învins în finală (0-3 cu Franța).

Brazilianul Ronaldo a cucerit Balonul de Aur în 1997 și 2002. Foto: Imago

2002, Michael Owen (Anglia): eliminat în „sferturi” (1-2 cu Brazilia).

2006, Ronaldinho (Brazilia): eliminat în „sferturi” (0-1 cu Franța).

2010, Leo Messi (Argentina): eliminat în „sferturi” (0-4 cu Germania).

2014, Cristiano Ronaldo (Portugalia): eliminat în primul tur.

2018, Cristiano Ronaldo (Portugalia): eliminat în „optimi” (1-2 cu Uruguay).

2022, Karim Benzema (Franța): accidentat.

2026, Ousmane Dembele (Franța): eliminat în semifinale (0-2 cu Spania).

Listă prezentată și de L’Equipe.

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