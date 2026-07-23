„5 minute «tensionate»” Ce s-a întâmplat înainte de meciul U Cluj - Brann. Moment inedit: „O ciocnire a valorilor”

Paul Zaharia, delegat UEFA și manager în cadrul FRF, a povestit un episod neașteptat, petrecut cu o zi înaintea duelului dintre U Cluj și Brann, din preliminariile Conference League.

Meciul poate fi urmărit în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, astăzi, de la ora 20:00.

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Oficialul Federației a dezvăluit un dialog de câteva minute pe care norvegienii l-au avut cu organizatorii de la Sepsi.

Ardelenii lui Bergodi vor disputa partida la Sfântu Gheorghe, întrucât Cluj Arena a intrat în pregătiri pentru festivalul Untold.

Paul Zaharia: „O ciocnire a valorilor respectate”

La finalul antrenamentului de miercuri al celor de la Brann, aceștia au cerut câteva ustensile pentru a face curat în vestiar.

Covăsnenii au refuzat și au insistat că se vor ocupa ei de curățenie, în calitate de gazde.

„Cinci minute «tensionate» aseară, după antrenamentul oficial al norvegienilor de la Brann Bergen, din preziua meciului cu U Cluj, de pe Sepsi Arena.

De fapt, ciocnire a valorilor respectate.

Conducerea administrativă a lui Brann tot solicita o mătură, un făraș, un mop și, eventual, un aspirator, menite să lase vestiarul în perfectă ordine. «Așa procedăm peste tot».

Cei de la Sepsi, nu și nu, «ne vom ocupa noi, sunteți oaspeții noștri, așa procedăm noi».

«Victorioși» au fost amfitrionii, oaspeții promițând ca se vor revanșa cu o bere după meciul de diseară. De văzut…”, a transmis Paul Zaharia, într-o postare pe Facebook.

U Cluj și-a început deja aventura în cupele europene, însă ardelenii au fost eliminați de Dinamo Kiev în primul tur din Europa League, după 0-0 în ambele manșe, respectiv 2-4 la loviturile de departajare.

În cazul în care va trece de Brann, U Cluj va da peste câștigătoarea dintre FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol (Cipru), în turul trei preliminar

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