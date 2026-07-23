U Cluj, ce revenire!  „Studenții” nu s-au dat bătuți! Două goluri în trei minute, iar calificarea se joacă în Norvegia
U Cluj - Brann/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

U Cluj, ce revenire! „Studenții” nu s-au dat bătuți! Două goluri în trei minute, iar calificarea se joacă în Norvegia

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 22:03
  • U Cluj și Brann au remizat, scor 2-2, în prima manșă a „dublei” din turul doi al Conference League.
  • Formația antrenată de Cristiano Bergodi a revenit de la 0-2.
  • Returul este programat joia viitoare, în Norvegia, cu începere de la ora 20:00.
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U Cluj a fost dominată la toate capitolele în prima repriză. Norvegienii au zburdat pe teren, iar Castro a punctat în minutul 40.

Partida a mers pe aceleași coordonate și după reluarea jocului. Brann și-a dublat avantajul în minutul 53, după reușita lui Myhre.

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U Cluj, revenire de senzație

În minutul 61, Bergodi a făcut patru schimbări. Printre jucătorii introduși s-a numărat și Jovo Lukic, aflat la primul meci după aventura de la Campionatul Mondial.

Atacantul bosniac și-a făcut simțită prezența și a redus din handicap în minutul 85. U Cluj a forțat și a reușit să revină nesperat pe tabelă.

Pinho a restabilit egalitatea, în minutul 88, iar Ștefănescu a fost aproape să îi pună pe ardeleni în avantaj, însă încercarea sa a lovit doar bara transversală.

S-a terminat 2-2, iar calificarea se va decide în Norvegia.

U Cluj - Brann 2-2

  • Au marcat: Lukic ('85), Pinho ('88) / Castro ('40), Myhre ('53)
  • U Cluj: Michael - Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu - Nistor, Bic, Drammeh - Stanojev, Aliev, Ștefănescu
  • Rezerve: Moldovan, Coșa, Chinteș, Trică, Adams, Lukic, Pinho, Macalou, Chukwu, Poulolo, Techereș, Simion
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Brann: Dyngeland - De Roeve, Pallesen, Pedersen, Sotlvedt - Ingasson, Wassberg, Myhre - Mathisen, Holm, Castro
  • Rezerve: Klausen, Hellesoy, Diop, Finne, Torsvik, Gudmundsson, Dragsnes, Magunusson, Haaland, Haugen
  • Antrenor: Eirik Horneland
  • Stadion: Sepsi (Sfântu Gheorghe)
  • Arbitru: Henrik Nalbandyan (Armenia)

Cristiano Bergodi: „Este un meci foarte dificil”

„Mă aştept să facem un meci frumos. Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă. Din păcate, este Untold şi avem această problemă.

Mă aştept ca băieţii să facă o figură frumoasă. Este un meci foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev şi asta îmi dă încredere”, a mai declarat Cristiano Bergodi.

Cât despre situația lotului înainte de meci, tehnicianul a transmis:

„Nu ştiu dacă va juca Jovo Lukic, a avut zile libere. Este în urmă cu pregătirea. Îl avem pe Alibek Aliev, dar vom vedea mâine (n.r. - joi). Avem ultimul antrenament. Pentru noi e foarte important şi este golgheterul campionatului.

Este foarte importantă experienţa lor în Europa League. Întâlnim o echipă bună. Şi noi am jucat în preliminarii, dar, din păcate, nu am reuşit să trecem la penalty-uri de Dinamo Kiev.

Brann este o echipă foarte bună. E o echipă tipică din Scandinavia. Joacă 4-3-3, dar se apără altfel, sunt o echipă bună. Nu avem probleme medicale, vedem la Mikanovic, dar e recuperabil. Lefter nu poate juca”, a încheiat Cristiano Bergodi.

  • Clujenii sunt nevoiți să se deplaseze la Sfântu Gheorghe chiar și pentru meciurile de pe teren propriu, după ce Cluj Arena a intrat în pregătiri pentru festivalul Untold, care va avea loc în perioada 6-9 august.

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