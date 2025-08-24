U CLUJ - DINAMO 0-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul gazdelor, a tras un semnal de alarmă, după un nou eșec al formației sale.

Sabău a recunoscut superioritatea celor de la Dinamo și nu înțelege lipsa de personalitate a elevilor săi.

U CLUJ - DINAMO 0-1 . Ioan Ovidiu Sabău: „Nu mai avem identitate”

„În primul rând, noi n-am arătat că vrem să câștigăm. Nu vreau să spun acest lucru...

N-ai curaj să joci, nu ții de minge. Încerc să găsesc niște scuze, dar nu sunt. Dinamo mai bună la posesie, jucători cu mai multă personalitate, cu tehnică mai bună.

Era un meci care mergea spre 0-0, am fi luat un punct, nu poți spune că suntem într-o situație foarte bună ca joc.

Am arătat destul de bine la Farul, dar de când am început sezonul nu mai avem acel joc de pase, curajul de a juca, identitate.

Încă sunt jucători care nu au ritm pentru ceea ce ne-am propus noi. Schimbările pe care le-am făcut nu au adus un plus. Sunt aici să găsesc soluții. Nu arătăm bine, ăsta e adevărul.

Nu prea au avut ce lucruri să vadă fanii noștri, îi dezamăgim, asta e realitatea. Nu mai avem acea forță, acea inițiativă permanentă. Am fost dominați acasă. Nu dă bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la Digi Sport.

VIDEO. Golul lui Alexandru Pop, în U Cluj - Dinamo 0-1

