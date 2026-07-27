U Craiova a făcut un anunț important înaintea meciului retur al „dublei” cu Levski Sofia, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Partida din Bănie se joacă miercuri, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Galeria campioanei Bulgariei nu va putea fi prezentă la duelul de pe „Ion Oblemenco”, după ce UEFA i-a interzis deplasarea în urma incidentelor provocate la meciul retur cu Borac Banja Luka (5-1), din turul precedent.

U Craiova, anunț important înaintea meciului cu Levski Sofia: „Biletele vor fi anulate”

Formația din Bănie a emis un comunicat, atât în română, cât și în engleză, în care a anunțat că toate biletele cumpărate de fanii lui Levski în sectoarele rezervate gazdelor vor fi anulate.

„ANUNȚ IMPORTANT PENTRU SUPORTERII PFC LEVSKI SOFIA

Având în vedere sancțiunea UEFA aflată în executare și, distinct, măsurile de ordine și siguranță stabilite împreună cu autoritățile competente pentru partida Universitatea Craiova vs. PFC Levski Sofia, biletele identificate în urma verificărilor ca fiind achiziționate de suporteri ai PFC Levski Sofia în sectoarele destinate publicului gazdă vor fi anulate.

Codurile QR aferente vor fi invalidate și nu vor permite accesul la stadion.

Pentru această partidă nu există o alocare de bilete destinată publicului oaspete. Accesul persoanelor din partea PFC Levski Sofia va fi permis exclusiv pe baza listelor nominale aferente alocărilor oficiale Category 1 și VIP, comunicate conform procedurilor UEFA.

Persoanele ale căror bilete vor fi anulate vor primi integral contravaloarea acestora și vor fi informate individual, prin e-mail, cu privire la procedura de rambursare.

Formularul oficial este disponibil aici: https://form.typeform.com/to/STyQq9AR.

Pentru a evita o deplasare inutilă, suporterii PFC Levski Sofia care nu sunt incluși în listele oficiale sunt rugați să nu se deplaseze la Craiova.

La intrarea în stadion vor fi verificate atât documentele de acces, cât și actele de identitate. Biletele anulate sau biletele ale căror date nu corespund persoanei care solicită accesul nu vor fi acceptate.

Mulțumim pentru înțelegere!” se arată în comunicatul Craiovei.

Returul dintre U Craiova și Levski Sofia va pleca de la scorul de 1-0 la general pentru bulgari.

Dacă va trece de Levski Sofia, campioana României va întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan).

În cazul în care vor fi eliminați, oltenii își vor continua aventura europeană în turul 3 din Europa League. Oltenii vor întâlni pierzătoarea „dublei” Sabah Baku (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda).

FOTO. Levski Sofia - U Craiova 1-0

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