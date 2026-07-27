CFR Cluj, în colaps Jucătorii s-au săturat după patru luni de restanțe salariale! Ce decizie au luat

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare în această perioadă, iar toți jucători ar urma să depună memoriu la FRF pentru a-și recupera restanțele financiare.

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În urmă cu o săptămână, formația din Gruia a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA, iar Iuliu Mureșan a decis să renunțe la funcția de președinte al clubului, pe care o ocupa din octombrie 2025.

În plus, Karlo Muhar și Andrei Cordea au notificat deja clubul cu privire la restanțele salariale pe care le au de încasat.

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Toți jucătorii de la CFR Cluj ar urma să depună memoriu la FRF

Ioan Varga nu-și dorește să bage clubul în insolvență și a promis că toate problemele se vor rezolva în scurt timp.

Cu toate acestea, jucătorii s-au săturat de ceea ce se întâmplă în cadrul clubului.

Neplătiți de patru luni, fotbaliștii s-au consultat între ei și au decis să depună toți memoriu la FRF pentru a-și primi restanțele financiare, informează iamsport.ro.

În cazul în care salariile restante nu vor fi plătite, toți jucătorii din lot vor avea dreptul să-și rezilieze contractele cu CFR Cluj.

Ioan Varga: „Totul se va rezolva zilele viitoare”

Patronul celor de la CFR Cluj a anunțat că va reveni în perioada următoare în țară și va plăti toate datoriile. Afirmațiile au fost făcute la scurt timp după demisia lui Iuliu Mureșan.

„I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.r. - Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții.

Nu e bai. De oameni care fug la greu n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă.

Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

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