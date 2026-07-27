 S-a decis golul Mondialului VIDEO: Jucătorul care a primit distincția pentru cea mai spectaculoasă reușită: „Mama a leșinat când am marcat”
Execuția lui Sidny Lopes Cabral. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

S-a decis golul Mondialului VIDEO: Jucătorul care a primit distincția pentru cea mai spectaculoasă reușită: „Mama a leșinat când am marcat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 19:14
  • Sidny Lopes Cabral (23 de ani), jucătorul celor din Capul Verde, a câștigat premiul „Golul turneului” la CM 2026, pentru reușita fantastică din meciul cu Argentina, 2-3.
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Naționala africană, aflată în premieră la un turneul final de campionat mondial, a avut o prestație incredibilă, după ce a trecut de faza grupelor și nu a pierdut în 90 de minute în fața Spaniei și a Argentinei.

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Lopes Cabral, premiat de FIFA pentru golul turneului la CM 2026

Capul Verde a ținut-o în șah pe Argentina, campioană mondială en-titre la acel moment, reușind să trimită partida în prelungiri, după 1-1 în 90 de minute.

„Pumele” au preluat conducerea imediat după startul prelungirilor din șaisprezecimi, iar Lopes Cabral a fost cel care a restabilit egalitatea cu o execuție superbă, din partea stângă a careului, în vinclul porții lui Emiliano Martinez.

Acum, tânărul jucător de la Trabzonspor a câștigat premiul pentru „Golul turneului” din partea FIFA, fiind urmat de Eldor Shomurodov de la Uzbekistan și de Wilson Isidor de la Haiti, care s-au clasat pe locurile doi și trei, potrivit fifa.com.

Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard și Richarlison erau ultimii 5 jucătorii care primiseră această distincție.

Sidny Lopes Cabral: „Mama a leșinat când marcat”

„În momentul în care l-am driblat pe adversar, am văzut un culoar și m-am gândit: «Hai să încercăm». Șutez bine cu ambele picioare. Am văzut spațiul liber și am țintit vinclul. Am țintit și am lovit mingea foarte bine.

Când am ridicat privirea și am văzut-o îndreptându-se spre vinclu, m-am gândit: «Ce naiba am făcut?». Nu-mi venea să cred. M-am uitat la coechipierii mei, toți țipau, cu mâinile în cap, plini de bucurie.

Am început să alerg fără să mă gândesc. Abia atunci mi-am dat seama că marcasem un gol spectaculos la Cupa Mondială.

Toată lumea visează să înscrie la Cupa Mondială, dar să o fac în felul acesta, pe o scenă atât de importantă, împotriva unei echipe atât de puternice, a fost uimitor. Eram cu adevărat fericit.

Înainte de meci, le-am spus mamei și iubitei mele că, dacă voi marca, voi alerga spre ele. Când am ajuns acolo, am văzut-o pe mama plângând, nici măcar nu-și dăduse seama că eram chiar lângă ea.

Toată lumea era ocupată să o îngrijească, pentru că leșinase când am marcat”, a declarat Lopes Cabral.

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