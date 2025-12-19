Dărâmați complet Baiaram și Cicâldău, șocați după înfrângerea Craiovei la Atena: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva”

U Craiova a ratat calificarea în primăvara europeană după ce a pierdut cu AEK Atena în deplasare, 2-3

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

Marcatorii Craiovei, Baiaram și Cicâldău, au trimis săgeți spre arbitrajul georgianului Giorgi Kruashvili și a deciziei venite din camera VAR, de la neamțul Sören Storks.

Ștefan Baiaram: „Nu am nicio explicație pentru ce am trăit”

„E prima oară când nu-mi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Nu am nicio explicație pentru ce am trăit.

Am avut 2-0, puteam face 3-0. Nu mai știu ce să spun. Am luat gol în minutul 90+8, în minutul 90+15, nu mă așteptam nici să ne egaleze.

Au jucători de calitate, dar în prima repriză am arătat că suntem o echipă bună. Mergem acasă supărați. Noi am arătat foarte bine în această campanie, în calificări. Am învins echipe foarte bune și d-asta suntem foarte supărați.

Dacă ne conduceau cu 3-0, 4-0, era altceva. Meritam să mergem mai departe, dar mergem acasă necăjiți. Am luat gol în minutul 90+8, la 2-2 putea să se termine meciul.

(n.r. despre arbitraj) Ne așteptam, pentru că AEK a jucat pe teren propriu, era normal să tragă în direcția asta”, a spus Ștefan Baiaram, conform digisport.ro.

Alexandru Cicâldău: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva”

„Golul doi e degeaba practic (n.r. golul lui). Nici mie nu-mi vine să cred încă. Nu prea îmi găsesc cuvintele. Sunt foarte nervos, nici nu vreau să spun prostii. Din păcate nu am reușit să trecem mai departe. Cred că meritam.

Am făcut o campanie europeană bună. Sunt mândru de această echipă, mândru de colegii mei. Din păcate, în seara asta trebuie să ne liniștim fiecare cum putem, fiecare să doarmă cum poate și să o luăm de la capăt.

Nu sunt genul să vorbesc de arbitraj sau să-mi caut alibiuri sau scuze.

Dar nu știu dacă e posibil așa ceva, golul lor în minutul 90+8, când trebuia să se termine meciul, și după să prelungească meciul încă 4 minute. Nu vreau să găsesc scuze, dar nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva.

Ce să gestionăm? Am condus meciul, ne așteptam să încerce să vină peste noi. Ei nu mai aveau nimic de pierdut. Din păcate asta a fost, o seară neagră! O seară în care, din păcate, am muncit degeaba.

Îmi e greu să cred. Toți jucătorii am dat tot ce aveam mai bun și să pierzi calificarea în asemenea manieră... Am avut și ghinion, sunt 6-7 echipe cu 7 puncte, iar noi, penultima. Nu am ce să mai spun”, a declarat Cicâldău, conform sursei citate.

Nu pot să explic, pentru că dacă aș explica, poate aș fi pedepsit. Am arătat personalitate. Nu cred că am meritat această înfrângere Filipe Coelho, antrenor U Craiova

