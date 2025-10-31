Meciul dintre U-BT Cluj-Napoca și BAXI Manresa, din etapa #7 a grupei EuroCup a fost mutat la Turda.

Suporterii vor beneficia de transport către Sala Polivalentă.

Partida celor de la U-BT Cluj nu se va disputa pe BTarena, după ce Sala Polivalentă a fost închiriată pentru concertul lui Andre Rieu.

Meciul lui U-BT Cluj a fost mutat la Turda de concertul lui Andre Rieu

Campioana României își va disputa meciul în Sala Polivalentă din Turda, deși au încercat să dispute meciul în Cluj-Napoca.

„Decizia a fost luată după ce am analizat toate variantele posibile pentru a menţine meciul la Cluj-Napoca. Din păcate, în 12 noiembrie, când este programat meciul, BTarena este ocupată cu un concert André Rieu.

Deşi nu este prima dată când ne confruntăm cu o suprapunere de evenimente, am încercat, ca de fiecare dată, să găsim o soluţie pentru ca meciul să rămână la Cluj.

Din păcate, de această dată nu a fost posibil, iar Sala Sporturilor «Horia Demian» nu îndeplineşte cerinţele tehnice impuse de EuroCup”, a transmis U-BT Cluj, pe site-ul oficial.

3.183 de locuri are Sala Polivalentă din Turda, de peste 3 ori mai puțin decât BTarena

Suporterii care dețin abonament vor avea prioritate în a achiziționa bilet pentru meciul de la Turda, contra spaniolilor de la BAXI Manresa.

Biletele pentru abonați vor putea fi cumpărate prioritar în perioada 6-9 noiembrie. Ulterior, acestea vor putea fi achiziționate la liber.

U-BT Cluj asigură transporul către Sala Polivalentă din Turda

Clubul va facilita transportul suporterilor de la Cluj spre Turda, iar fanii care vor alege să nu facă deplasarea vor putea veziona meciul din Cluj-Napoca.

„ Transport organizat cu autocare – înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile. Pentru abonaţii care rămân în Cluj, se va organiza o vizionare la Winners, cu prima bere din partea casei.

Vor beneficia şi de 15% reducere în shop, folosind codul de pe cardul de abonament, iar oferta este valabilă pentru o singură achiziţie, în perioada 6 - 30 noiembrie”, se arată în comunicat.

Programul lui U-BT Cluj în EuroCup

U-BT Cluj Napoca - Bahceșehir 90-98

Neptunas - U-BT Cluj Napoca 102 -107

Slask Wroclaw - U-BT Cluj-Napoca 94-93

U-BT Cluj Napoca - Venezia 103-102

Hamburg - U-BT Cluj Napoca 76-95

5 noiembrie , U-BT Cluj Napoca - Cedevita Olimpija

, U-BT Cluj Napoca - Cedevita Olimpija 12 noiembrie , U-BT Cluj Napoca - Manresa

, U-BT Cluj Napoca - Manresa 18 noiembrie , U-BT Cluj Napoca - Hapoel Ierusalim

, U-BT Cluj Napoca - Hapoel Ierusalim 4 decembrie , ARIS Salonic - U-BT Cluj Napoca

, ARIS Salonic - U-BT Cluj Napoca 10 decembrie , Bahceșehir - U-BT Cluj Napoca

, Bahceșehir - U-BT Cluj Napoca 17 decembrie , U-BT Cluj Napoca - Neptunas

, U-BT Cluj Napoca - Neptunas 30 decembrie , U-BT Cluj Napoca - Slask Wroclaw

, U-BT Cluj Napoca - Slask Wroclaw 7 ianuarie 2026 , Venezia - U-BT Cluj Napoca

, Venezia - U-BT Cluj Napoca 13 ianuariue 2026 , U-BT Cluj Napoca - Hamburg

, U-BT Cluj Napoca - Hamburg 20 ianuarie 2026 , Cedevita Olimpija - U-BT Cluj Napoca

, Cedevita Olimpija - U-BT Cluj Napoca 28 ianuarie 2026 , BAXI Manresa - U-BT Cluj Napoca

, BAXI Manresa - U-BT Cluj Napoca 4 februarie 2026 , Hapoel Ierusalim - U-BT Cluj Napoca

, Hapoel Ierusalim - U-BT Cluj Napoca 11 februarie 2026, U-BT Cluj Napoca - ARIS Salonic

